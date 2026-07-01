Dự báo lợi nhuận quý 2/2026 của 48 doanh nghiệp "hot": Một tên tuổi có thể tăng trưởng hơn 1.200%

Theo ước tính của SSI Research về kết quả kinh doanh (KQKD) quý 12/2026, tổng lợi nhuận toàn thị trường tăng khoảng 20% so với cùng kỳ, nhưng giảm 4% so với quý trước. Diễn biến giảm theo quý chủ yếu đến từ nền lợi nhuận cao trong quý 1/2026 của một số doanh nghiệp lớn, cùng với yếu tố thời điểm ghi nhận lợi nhuận tại nhóm bất động sản.

VPBank (VPB) trở thành điểm sáng lớn nhất khi SSI Research dự phóng lợi nhuận trước thuế quý 2 có thể đạt từ 10.200 tỷ đến 10.400 tỷ đồng, tăng mạnh từ 64% đến 67% so với cùng kỳ và tăng từ 29% đến 31% so với quý trước. Động lực tăng trưởng vượt trội của nhà băng này đến từ mức tăng trưởng tín dụng dự kiến chạm mốc 20,0% tính từ đầu năm, kết hợp với đà bứt phá của công ty chứng khoán VPX nhờ hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Một đại diện khác là MSB cũng kỳ vọng đạt 2.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương mức tăng 62,1% so với cùng kỳ và 32,2% so với quý trước nhờ tín dụng tăng trưởng tốt và đóng góp từ thu hồi nợ xấu đã xử lý.

Ở chiều ngược lại, không phải nhà băng nào cũng giữ được nhịp tăng trưởng cao. ACB dự kiến ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.650 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm ngoái do phải đối mặt với mức nền so sánh rất cao của quý 2/2025 khi doanh nghiệp có thu nhập lớn từ mảng chứng khoán kinh doanh.

Trong khi đó, Sacombank (STB ) thậm chí được dự báo giảm tới 34,4% lợi nhuận so với cùng kỳ, ước đạt 2,4 nghìn tỷ đồng do áp lực trích lập dự phòng rủi ro tiếp tục đè nặng lên kết quả kinh doanh, dù công ty đã kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động để bù đắp một phần thiệt hại.

Đáng chú ý, tại nhóm bất động sản khu công nghiệp và cao su, lợi nhuận sau thuế của Cao su Phước Hoà (PHR) trong quý 2 được dự phóng đạt tới 1.290 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến 1272% so với cùng kỳ năm trước và tăng 353% so với quý 1/2026. Cú hích nghìn phần trăm này đến từ việc doanh nghiệp tiến hành ghi nhận phần thu nhập còn lại trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng từ thương vụ chuyển đổi đất cao su sang đất khu công nghiệp tại siêu dự án VSIP 3.

Cùng chung xu hướng hưởng lợi từ các yếu tố hạch toán đặc thù, Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB) dự kiến đạt 218 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 177,4% so với cùng kỳ và 194,6% so với quý trước nhờ khoản hồi tố tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trị giá 161 tỷ đồng tại các mỏ Tân Cảng 1, Thạnh Phú 2, Soklu 2 và Soklu 5.

Ngược lại, Tổng công ty Becamex IDC (BCM) lại chứng kiến lợi nhuận sụt giảm mạnh 54,9% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 661 tỷ đồng do cùng kỳ năm 2025 ghi nhận khoản lãi đột biến từ thương vụ chuyển nhượng 7,5 ha đất tại Thành phố mới Bình Dương cho CapitaLand, cho dù kết quả này đã cải thiện tới 129,5% nếu so với quý liền trước nhờ đóng góp ổn định từ liên doanh VSIP.

Ngành bán lẻ tiếp tục khẳng định sức phục hồi bền bỉ với những con số tài chính ấn tượng từ các doanh nghiệp đầu ngành. Thế Giới Di Động (MWG) được dự báo mang về 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 69% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu các mặt hàng điện thoại, điện máy duy trì ở mức cao và chuỗi Bách Hóa Xanh ngày càng tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

FPT Retail (FRT) cũng duy trì mạch tăng trưởng dương với mức tăng 78,3% so với cùng kỳ năm trước, tương đương lợi nhuận đạt 280 tỷ đồng nhờ hiệu quả kinh doanh của chuỗi nhà thuốc Long Châu và xu hướng nâng cấp thiết bị công nghệ của người tiêu dùng.

Đối với nhóm cổ phiếu dầu khí và năng lượng, sự phân hóa cũng thể hiện rõ nét qua từng vị thế chuỗi giá trị. Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) ước tính đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 56,7% so với cùng kỳ và 14,9% so với quý trước nhờ đẩy nhanh tiến độ thi công và ghi nhận doanh thu mảng EPCI từ các dự án trọng điểm như Lô B và Lạc Đà Vàng. Trái lại, PV GAS (GAS) dù ghi nhận sản lượng khí khô tăng trưởng tốt và lợi nhuận tăng 22% so với quý trước lên mức 3.604 tỷ đồng, nhưng con số này vẫn sụt giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái do nền so sánh cao từ khoản hoàn nhập dự phòng nợ xấu lên tới 1,6 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2025.

Các doanh nghiệp dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận dương (40 doanh nghiệp) : VPB, MSB, PHR, HDG, VLB, FRT, DHC, MWG, KDH, PVS, MSN, HPG, HDB, PVD, PVT, OCB, MBB, VHM, PNJ, GVR, TPB, CTR, DGW, TNG, BMP, TCB, VNM, FPT, CTG, VCB, BID, SAB, GMD, IMP, NTP, DPR, POW.

Các doanh nghiệp dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận âm bao (8 doanh nghiệp): NT2, HAH, ACB, IDC, KBC, GAS, STB, BCM.