Một cổ phiếu bất ngờ được tự doanh CTCK "gom" hơn 300 tỷ trong phiên đầu tháng 7

Thị trường khởi đầu quý 3/2026 với phiên giao dịch khá tích cực, độ rộng thị trường cải thiện tốt. Đóng cửa, VN-Index tăng 7,20 điểm (+0,39%) lên mức 1.867,21 điểm. Điểm tích cực là khối ngoại đã ngừng bán khi mua ròng nhẹ gần 132 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 299 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, cổ phiếu MCH được mua ròng mạnh nhất với giá trị 327 tỷ đồng. Theo sau là MWG (169 tỷ), FPT (63 tỷ), MBB (49 tỷ), YEG (31 tỷ), BSR (23 tỷ), PVT (18 tỷ), VPB (10 tỷ), FUEVFVND (9 tỷ) và GAS (8 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại REE với giá trị -149 tỷ đồng, tiếp theo là ACB (-49 tỷ), HDB (-29 tỷ), HPG (-25 tỷ), SSI (-24 tỷ), VIB (-21 tỷ) và CTG (-20 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như GEX (-19 tỷ), SHB (-14 tỷ) và MSN (-14 tỷ đồng)﻿