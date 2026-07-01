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Khối ngoại bất ngờ đảo chiều mua ròng ngay đầu tháng 7, sự chú ý đổ dồn vào 1 ngân hàng

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Khối ngoại bất ngờ đảo chiều mua ròng ngay đầu tháng 7, sự chú ý đổ dồn vào 1 ngân hàng

Khối ngoại dừng bán là một tín hiệu tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thị trường chứng khoán khởi đầu tháng 7 đầy khởi sắc dù chỉ số VN-Index không tăng quá mạnh. Đà tăng lan toả rộng trên nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng. Nhiều cổ phiếu ngân hàng như VPB, TCB, MBB, HDB,… tăng mạnh 2-3% giúp cân lại điểm số từ nhóm Vingroup điều chỉnh. Bên cạnh đó, một số Bluechips như FPT, MWG, BSR… cũng tăng mạnh hỗ trợ chỉ số.

Đóng cửa phiên 1/7, VN-Index tăng 7,2 điểm (+0,39%) lên trên 1.867 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp với giá trị khớp lệnh đạt khoảng 13.000 tỷ đồng. Điểm tích cực là khối ngoại đã ngừng bán khi mua ròng nhẹ gần 132 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 330 tỷ đồng

Giá trị mua ròng chủ yếu tập trung vào VPB với hơn 300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số Bluechips khác như HDB, VIC, MCH, FPT… cũng được mua ròng nhưng giá trị không lớn, dưới trăm tỷ. ngược lại, chiều bán chỉ duy nhất VHM bị bán ròng trên trăm tỷ trong khi HPG, VNM, STB, GMD… mỗi mã bị bán ròng vài chục tỷ.

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 27 tỷ đồng

Giao dịch khối ngoại trên HNX có phần nghiên về chiều bán. Lực bán chủ yếu tập trung trên 3 mã IDC, SHS, CEO. Ở chiều mua, top mua ròng đều ghi nhận giá trị không quá 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 172 tỷ đồng

Áp lực bán chủ yếu tập trung trên MSR với giá trị gần 163 tỷ đồng. Theo sau lần lượt là HNG, ACV còn lại các mã bị bán ròng không lớn. Mặt khác, chiều mua ròng ghi nhận TNW được mua nhiều nhất với giá trị gần 9 tỷ đồng. Các mã còn lại được mua ròng nhưng giá trị không đáng kể.

Nguồn: Vietcap

Hà Linh

markettimes.vn

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