Gia nhập VN30 có thể giúp MCH thu hút lực mua khoảng 3 triệu cổ phiếu từ các quỹ ETF

Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp duy trì tăng trưởng hai chữ số, tiếp tục mở rộng các động lực tăng trưởng và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cho giai đoạn phát triển mới.

Cơ hội gia nhập VN30 mở ra dư địa thu hút dòng vốn mới

Theo báo cáo mới nhất của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), Masan Consumer được dự báo có thể được bổ sung vào rổ VN30 trong kỳ rà soát quý III/2026 nhờ đáp ứng các tiêu chí về vốn hóa và thanh khoản. Nếu được lựa chọn, MCH sẽ gia nhập nhóm 30 doanh nghiệp có quy mô và thanh khoản hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo lộ trình của HOSE, kết quả rà soát dự kiến được công bố vào ngày 15/7 và danh mục mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 3/8/2026.

Đáng chú ý, BSC ước tính việc gia nhập VN30 có thể kéo theo nhu cầu mua khoảng 3,02 triệu cổ phiếu MCH từ các quỹ ETF tham chiếu chỉ số, tương ứng giá trị khoảng 386,6 tỷ đồng theo mức giá tại thời điểm tính toán. Với tỷ trọng dự kiến khoảng 4,08% trong rổ chỉ số, MCH được đánh giá là một trong những cổ phiếu có quy mô bổ sung vốn lớn nhất trong kỳ cơ cấu lần này. BSC cũng lưu ý các con số trên có thể thay đổi tùy theo dữ liệu cuối cùng, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) và quy mô tài sản của các quỹ.

Việc được dự báo góp mặt trong VN30 diễn ra trong bối cảnh MCH liên tục cải thiện các tiêu chí mà thị trường vốn quan tâm. Song song với dự báo gia nhập VN30, chứng khoan Vietcap cũng đánh giá cổ phiếu có nhiều khả năng được bổ sung vào FTSE Emerging Markets Index nếu tiếp tục duy trì các điều kiện hiện tại đến ngày chốt dữ liệu 30/6. Hai cột mốc này cho thấy MCH không chỉ đáp ứng ngày càng tốt các tiêu chuẩn của thị trường trong nước mà còn đang tiến gần hơn tới các chuẩn mực của các chỉ số quốc tế.

Nếu các dự báo trở thành hiện thực, MCH sẽ có cơ hội mở rộng đáng kể tệp nhà đầu tư, cải thiện thanh khoản cổ phiếu và thu hút dòng vốn từ các quỹ ETF, quỹ chỉ số cũng như các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước. Việc hiện diện trong các rổ chỉ số lớn cũng giúp doanh nghiệp nâng cao mức độ hiện diện trên thị trường vốn, qua đó gia tăng khả năng được các định chế đầu tư toàn cầu theo dõi và phân bổ vốn trong dài hạn.

Nền tảng kinh doanh tạo động lực cho sự ghi nhận của thị trường vốn

Những tín hiệu tích cực trên thị trường vốn được hỗ trợ bởi nền tảng kinh doanh tiếp tục được củng cố.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Masan Consumer đạt doanh thu 12.732 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ và tiếp tục bám sát mục tiêu tăng trưởng 11-15% của cả năm.

Retail Supreme tiếp tục mở rộng độ phủ và nâng cao chất lượng phân phối, tạo nền tảng để các thương hiệu như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Chanté và Homey tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ đẩy nhanh quá trình tung sản phẩm mới. Bên cạnh đó, chiến lược cao cấp hóa, ngành hàng Home & Personal Care và hoạt động kinh doanh quốc tế tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng của doanh nghiệp.

Song song với đó, Masan Consumer tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao nhằm phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận và nâng cao năng lực thực thi. Các vị trí phụ trách tăng trưởng kinh doanh, vận hành và chuyển đổi số chuỗi cung ứng được kiện toàn, góp phần chuẩn bị nền tảng tổ chức cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Việc được dự báo gia nhập VN30 và có khả năng góp mặt trong FTSE Emerging Markets Index không chỉ là câu chuyện của một cổ phiếu mà còn phản ánh quá trình Masan Consumer từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị và sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức.

Khi nền tảng kinh doanh tiếp tục được củng cố và các tiêu chí của thị trường vốn ngày càng được đáp ứng, Masan Consumer đang có thêm điều kiện để mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn dài hạn, đồng thời củng cố vị thế trong nhóm các doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Masan Consumer (HOSE: MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời hàng đầu khu vực.