Một công ty sắp lăn chốt cổ tức “khủng” 80% bằng tiền mặt ngay trong tháng 7

Ngày 28/7 tới đây, ﻿ CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Noibai Cargo - mã chứng khoán NCT)﻿ sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ chi trả 80%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận 8.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/8/2026.

Với hơn 26,16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Noibai Cargo sẽ chi khoảng 209 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó, Noibai Cargo vừa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 25/6, thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025 là 80% vốn điều lệ. Sang năm 2026, kế hoạch chi trả cổ tức được nâng lên mức 100%.

Về tình hình kinh doanh, năm 2026, NCT đặt ra kế hoạch doanh thu đạt 1.315 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 427,5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 4% và gần 11% so với thực hiện cùng kỳ. Ngoài ra, NCT cũng đặt kế hoạch sản lượng hàng hoá 431.000 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau quý 1/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 293 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, nhờ sản lượng tăng 5% và điều chỉnh chính sách giá.

Doanh thu tài chính tăng đột biến lên gần 35 tỷ nhờ cổ tức từ các khoản đầu tư bên ngoài. Kết quả, lợi nhuận ròng đạt 106 tỷ đồng, tăng gần 65% so với cùng kỳ.

Trên thị trường, cổ phiếu NCT chốt phiên 30/6 đạt 94.600 đồng/cp.