Cảnh giác thủ đoạn lôi kéo đầu tư trái phép thông qua mô hình Skyway

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lôi kéo đầu tư trái phép thông qua mô hình Skyway.

Cụ thể, thời gian gần đây, mặc dù đã có nhiều cảnh báo từ các cơ quan chức năng, một số tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục sử dụng danh nghĩa Skyway (uST, SkyWay Capital) để giới thiệu, mời gọi người dân tham gia góp vốn, mua cổ phần, đầu tư với cam kết lợi nhuận cao. Đây là phương thức tiềm ẩn nhiều rủi ro, có dấu hiệu huy động vốn trái phép, người dân cần hết sức cảnh giác.

Ảnh: Công an Cà Mau

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Skyway (uST) không được cấp phép hoạt động kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp tại Việt Nam. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến, các buổi gặp mặt, hội thảo hoặc giới thiệu thông qua người quen để quảng bá các dự án, chào bán cổ phần, hứa hẹn mức sinh lời hấp dẫn nhằm lôi kéo người tham gia.

Đáng chú ý, mô hình hoạt động của Skyway (uST) chủ yếu dựa vào việc phát triển mạng lưới người tham gia và chi trả hoa hồng theo nhiều cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản cho người dân. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia đã phát đi cảnh báo hoặc có biện pháp xử lý đối với các hoạt động liên quan đến mô hình này do có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ tính pháp lý của các dự án đầu tư trước khi tham gia; tuyệt đối không tin vào những lời quảng cáo về lợi nhuận cao, cam kết sinh lời hoặc các hình thức huy động vốn không rõ nguồn gốc. Đồng thời, không đứng ra giới thiệu, môi giới, lôi kéo người khác tham gia các mô hình đầu tư khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, tránh vi phạm quy định của pháp luật và gây thiệt hại cho bản thân, người thân, bạn bè.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tuyên truyền, vận động, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào Skyway (uST) hoặc các mô hình huy động vốn có dấu hiệu tương tự, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.



