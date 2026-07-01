Quỹ bạc lớn nhất thế giới trở lại "tung tiền" bắt đáy hàng chục tấn bạc

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) đã trở lại tung 48 triệu USD để mua gần 20 tấn bạc trong ngày 30/6. Trước đó quỹ đã liên tục xả hàng trong 2 phiên. Hiện tại, quỹ nắm khoảng 14,92 nghìn tấn bạc, tương khoảng 28,2 tỷ USD.

Động thái của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh xuống dưới ngưỡng 58 USD/ounce, vẫn trên mức 57 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12/2025.

Nếu tính chung cả tháng 6 và cả quý 2/2026, giá bạc đã bốc hơi hơn 20%, phản ánh áp lực rất lớn từ môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu.

Sức mạnh của đồng USD được xem là tác nhân lớn nhất kìm hãm đà tăng của bạc. Đồng thời, lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường. Giới đầu tư hiện định giá có khoảng 65% xác suất cơ quan này sẽ tung ra một đợt nâng lãi suất trong kỳ họp tháng 9 tới.

Theo đó, môi trường lãi suất duy trì ở mức cao tất yếu làm suy giảm sức hấp dẫn của các tài sản không trả lãi như vàng và bạc. Dòng vốn theo đó có xu hướng dịch chuyển sang các kênh sinh lời an toàn hơn như trái phiếu hay tiền gửi.

Ngoài ra, nhịp tăng của giá năng lượng giữa bối cảnh bất ổn tại khu vực Trung Đông đang làm sống lại rủi ro lạm phát dai dẳng. Thực tế này khiến giới đầu tư hạ thấp kỳ vọng về một kịch bản nới lỏng tiền tệ sớm.

Trong ngắn hạn, dòng tiền đang hướng sự chú ý vào loạt báo cáo quan trọng của nền kinh tế Mỹ. Điểm nhấn tâm điểm sẽ là dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) và những thông điệp từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Đây là hai biến số mang tính quyết định đến dự báo chính sách tiền tệ cũng như sức mạnh của đồng bạc xanh.

Xét về góc độ kỹ thuật, các chuyên gia từ FX Empire đánh giá 57 USD/ounce là chốt chặn cực kỳ quan trọng. Việc đánh mất vùng hỗ trợ này có thể đẩy thị trường rơi sâu hơn về mốc 50 USD/ounce.

Giới phân tích lưu ý, những nhịp bật nảy ngắn hạn sẽ đối diện với áp lực chốt lời lớn bởi bức tranh cơ bản chưa có sự cải thiện rõ rệt. Rào cản vĩ mô lớn nhất chi phối xu hướng hiện tại vẫn là đà tăng giá của USD so với các đồng tiền chủ chốt.