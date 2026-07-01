Hai doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin

Ngày 26/6/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 346/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Transimex số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng trên trang thông tin điện tử của Công ty, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN trong thời hạn 24 giờ kể ngày Công ty không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng (ngày 27/1/2026).

Công ty chậm công bố thông tin dưới 15 ngày so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HoSE đối với một số tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2025.

Transimex bị phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 và 2025.

Ảnh minh họa

Phạt tiền 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch tại các Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 - Báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 - Báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán. Transimex bị buộc cải chính thông tin theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn báo cáo đối với văn bản thông báo kèm theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày 29/01/2026) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông).

Phạt tiền 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Tổng số tiền phạt 555 triệu đồng.

Cũng liên quan xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; UBCKNN ban hành Quyết định số 348/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công số tiền 92,5 triệu đồng.

Nguyên nhân là vì doanh nghiệp này thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định (đối với mã trái phiếu TTCCH2428001; TTCCH2428002; TTCCH2124003 và TTCCH2226001).

PV