Giá vàng thế giới giảm mạnh nhất trong 13 năm

Trong phiên giao dịch sáng 1/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,3% lên 4.027,03 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11.

Tuy nhiên, tính chung trong tháng 6, kim loại quý này đã giảm 11,2% giá trị và đang hướng tới quý giảm mạnh nhất trong vòng 13 năm.

Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ gần như đi ngang, chốt phiên ở mức 4.038,50 USD/ounce.

Đây được xem là quý đầu tiên giá vàng suy giảm kể từ năm 2024, đồng thời là mức giảm theo quý sâu nhất kể từ quý II/2013. Áp lực bán gia tăng khi lo ngại lạm phát liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông khiến thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát giá cả.

Giá vàng đang trên đà giảm mạnh nhất trong 13 năm. Ảnh: Reuters.

Dù vàng từ lâu được coi là kênh trú ẩn trước lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi này.

Ông Edward Meir - nhà phân tích tại Marex - cho rằng thị trường vẫn chưa thực sự yên tâm về tính ổn định của tình hình địa chính trị, khiến giá vàng tiếp tục chịu sức ép khi nhà đầu tư chưa nhìn thấy tín hiệu tích cực trong ngắn hạn.

Ở nhóm kim loại quý khác, giá bạch kim giảm 1,6% xuống còn 1.549,47 USD/ounce; palladium giảm 0,6% xuống 1.206,17 USD/ounce. Cả hai đều đang trên đà ghi nhận mức giảm trong cả tháng lẫn cả quý.

Không chỉ vàng, thị trường năng lượng cũng trải qua một tháng đầy biến động. Giá dầu Brent giao tháng 8 giảm xuống còn 72,92 USD/thùng, khép lại tháng 6 với mức giảm khoảng 21% - mạnh nhất kể từ tháng 3/2020, thời điểm đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu năng lượng toàn cầu lao dốc.

Giá dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 8 cũng giảm 1,8%, xuống còn 69,50 USD/thùng. Tính chung trong tháng, WTI giảm hơn 20% giá trị, ghi nhận tháng giảm mạnh nhất kể từ cuối năm 2021.

Giới giao dịch dầu mỏ đang theo dõi sát triển vọng diễn ra các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran tại Doha (Qatar), kỳ vọng có thể tạo ra bước tiến trong quan hệ song phương và tác động đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, cả dầu Brent và WTI vẫn ghi nhận mức tăng nhất định, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã gây gián đoạn hoạt động sản xuất và phân phối dầu, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung trên thị trường quốc tế.