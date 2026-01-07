Tiền đang chảy vào kênh đầu tư nào?

Sau giai đoạn tăng mạnh của nhiều loại tài sản trong năm 2025 và đầu năm 2026, dòng tiền trên thị trường đang có xu hướng thận trọng hơn khi nhà đầu tư đối mặt với mặt bằng định giá không còn quá hấp dẫn cùng nhiều bất định từ kinh tế toàn cầu và chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh bất động sản, chứng khoán thiếu dòng tiền mới, vàng cũng không còn là kênh trú ẩn quá hấp dẫn, câu hỏi đặt ra là dòng tiền hiện đang tìm đến đâu và nhóm tài sản nào có khả năng hút vốn trong thời gian tới.

Theo ông Lương Duy Phước - Giám đốc Phân tích Chứng khoán Kafi , hiện tượng trên không hẳn là dòng tiền dịch chuyển mạnh từ kênh đầu tư này sang kênh khác, mà chủ yếu là nhà đầu tư đang tạm thời đứng ngoài để đánh giá lại cơ hội.

“Dòng tiền đang trở nên thận trọng hơn và ưu tiên chờ đợi hơn là chấp nhận rủi ro”, ông Phước nhận định.

Theo chuyên gia, sau giai đoạn tăng mạnh của nhiều nhóm tài sản, nhà đầu tư hiện có xu hướng duy trì tỷ trọng tiền mặt cao hơn. Trong đó, những bất định về kinh tế toàn cầu và định hướng chính sách tiền tệ khiến dòng tiền ưu tiên sự an toàn thay vì tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá.

Theo ông Phước, yếu tố quyết định dòng tiền trong thời gian tới sẽ không nằm ở riêng từng loại tài sản mà phụ thuộc nhiều hơn vào môi trường vĩ mô. Nếu tăng trưởng GDP tiếp tục được duy trì, lãi suất ổn định ở mức thấp, tín dụng cải thiện và lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng đúng kỳ vọng, chứng khoán vẫn là kênh có tiềm năng sinh lời hấp dẫn nhờ khả năng phản ánh sớm chu kỳ tăng trưởng của nền kinh tế.

Còn quan điểm ông Bùi Văn Huy - Phó Giám đốc FIDT là dòng tiền hiện nay không biến mất mà đang trở nên chọn lọc hơn, ưu tiên các kênh có tính phòng thủ hoặc tạo thu nhập ổn định.

Một phần dòng tiền đang ở trạng thái chờ đợi trong tiền mặt và tiền gửi; một phần dịch chuyển sang các công cụ thu nhập cố định khi mặt bằng lãi suất vẫn ở vùng hấp dẫn; trong khi dòng tiền vào chứng khoán và bất động sản vẫn mang tính chọn lọc.

"Hiện tôi chưa xuất hiện tín hiệu cho thấy một dòng tiền lớn sẵn sàng quay lại đồng loạt với các tài sản rủi ro cao", ông Huy cho biết.

Về phân bổ danh mục, chuyên gia cho rằng không có công thức chung cho tất cả nhà đầu tư mà cần dựa trên chu kỳ kinh tế, triển vọng từng lớp tài sản cũng như mức độ chấp nhận rủi ro.

Với nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cân bằng, ông Huy cho rằng có thể cân nhắc phân bổ khoảng 50-60% tổng tài sản vào bất động sản, ưu tiên các sản phẩm có nhu cầu ở thực, gắn với hạ tầng và phân khúc căn hộ.

Chứng khoán có thể chiếm 15-20% danh mục, song cần lựa chọn kỹ các doanh nghiệp có triển vọng dài hạn. Nhóm tài sản thu nhập cố định cũng được đánh giá hấp dẫn trong bối cảnh lãi suất còn duy trì ở mức cao, với tỷ trọng gợi ý 15-20%. Vàng và các tài sản khác có thể chiếm khoảng 5-10%.

Theo ông Huy, trong bối cảnh vĩ mô nửa cuối năm 2026 vẫn còn nhiều yếu tố cần theo dõi, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng hợp lý ở các tài sản có tính phòng thủ và giữ thanh khoản, thay vì tập trung quá lớn vào một kênh đầu tư duy nhất.