Chính thức "mở van" mỏ khí cách bờ 120km, Việt Nam đón tin vui 1,2 tỷ m3 khí/năm

Thông tin từ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, ﻿﻿vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 29/06/2026, dự án phát triển mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B, Lô 15-1 đã chính thức đón nhận dòng khí đầu tiên (First Gas) từ giếng ST-9P.

Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định năng lực điều hành dự án của Chi nhánh Điều hành dầu khí Cửu Long (PVEP - Cửu Long).

Ngay sau khi đưa vào vận hành, những thông số kỹ thuật ghi nhận được từ giếng ST-9P đã cho thấy kết quả khai thác rất tích cực, vượt xa dự kiến ban đầu. Cụ thể, lưu lượng khí đạt khoảng 30,72 triệu bộ khối khí/ngày và sản lượng condensate đạt 6.096 thùng/ngày .

Việc đưa giếng ST-9P vào khai thác sớm đã tạo ra xung lực mới, góp phần gia tăng đáng kể sản lượng khai thác tại Lô 15-1. Thành công này không chỉ góp phần gia tăng giá trị kinh tế và hiệu quả đầu tư cho các bên tham gia Hợp đồng dầu khí mà còn tiếp tục củng cố mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, khẳng định vị thế của cụm mỏ Sư Tử Trắng trên bản đồ dầu khí Việt Nam.

Dự án phát triển mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B đón dòng khí đầu tiên.

Để hiện thực hóa Kế hoạch phát triển mỏ (FDP) đã được Bộ Công Thương phê duyệt từ ngày 20/08/2025, tập thể PVEP - Cửu Long đã phải đối mặt với những thách thức kỹ thuật và thị trường khắc nghiệt.

Quá trình khoan tại đây được đánh giá là cực kỳ phức tạp do điều kiện địa chất có chênh lệch áp suất lớn, đòi hỏi thi công trong môi trường nhiệt độ cao, áp suất cao (HPHT).

Đặc biệt, dự án từng ghi nhận hiện tượng mất dung dịch khoan hoàn toàn (total loss) và đối mặt với rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng khi thời gian chờ đợi vật tư thiết bị đặc chủng trên thị trường kéo dài lên tới 16 tháng.

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động và quyết liệt, PVEP - Cửu Long đã kiểm soát đồng bộ tiến độ thi công, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để vượt qua mọi rào cản. Dự án đã đạt mốc First Gas sớm 01 ngày so với kế hoạch, đáp ứng đầy đủ các cam kết trong Hợp đồng mua bán khí (GSPA).

Thành công của giếng ST-9P là nền tảng vững chắc để đơn vị tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trong lộ trình phát triển mỏ.

Theo kế hoạch, PVEP - Cửu Long sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác khoan để đưa giếng ST-10P vào khai thác trong tháng 09/2026 và tiếp nối là giếng ST-4PST vào tháng 11/2026.

Việc hoàn thành đúng lộ trình đưa cả ba giếng mới vào vận hành trong năm 2026 sẽ tiếp tục tối ưu hóa hiệu quả khai thác, mang lại giá trị bền vững cho các bên tham gia Hợp đồng dầu khí và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Việc thúc đẩy phát triển các nguồn khí từ mỏ Sư Tử Trắng Giai đoạn 2B có ý nghĩa hết sức quan trọng khi bổ sung sản lượng khí dự kiến khoảng 1,2 tỷ m³/năm . Nguồn khí từ Lô 15-1 sẽ góp phần bổ sung nguồn cung ổn định cho các nhà máy điện khí trọng điểm trong khu vực như Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, các Nhà máy điện Nhơn Trạch…, nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống hạ tầng khí hiện hữu, đồng thời tăng cường khả năng bảo đảm nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế.﻿

﻿Lô 15-1 nằm tại bể Cửu Long, ngoài khơi Đông Nam Việt Nam, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 120 km. Đây là một trong những lô dầu khí có lịch sử phát triển thành công nhất của ngành Dầu khí Việt Nam.

Mỏ Sư Tử Trắng là phát hiện khí - condensate lớn của Lô 15-1 và hiện là một trong những nguồn cung khí quan trọng cho khu vực Đông Nam Bộ.