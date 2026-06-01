Top 15 DN lớn nhất Đông Nam Á: Vingroup và Vinhomes góp mặt, vượt loạt tên tuổi đến từ Singapore, Thái Lan, Indonesia

Trong dòng chảy vốn đầu tư toàn cầu, bản đồ vốn hóa các doanh nghiệp tại Đông Nam Á đang chứng kiến những thay đổi lớn. Ở đó, Việt Nam với đại diện tiêu biểu là hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang vương lên mạnh mẽ, thách thức các vị trí dẫn đầu.

Theo dữ liệu tổng hợp từ CompaniesMarketCap, Vingroup đã vươn lên đứng thứ 4 trong khu vực với vốn hóa khoảng 65 tỷ USD (~1,7 triệu tỷ đồng), trong khi công ty con là Vinhomes cũng lọt top 15 với 25 tỷ USD vốn hóa. Con số này đưa Vingroup vượt qua hàng loạt doanh nghiệp tên tuổi trong khu vực như Singtel, Sea Limited, Flex hay UOB…

Đây không chỉ là cột mốc quan trọng của Vingroup, mà còn phản ánh sự trưởng thành của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như sức bật của các tập đoàn tư nhân trong cuộc đua với những tên tuổi lâu đời trong khu vực.

Theo bảng xếp hạng, DBS Group của Singapore tiếp tục giữ vị trí số 1 Đông Nam Á với vốn hóa 144 tỷ USD, theo sau là Delta Electronics của Thái Lan (114 tỷ USD) và OCBC Bank của Singapore (86 tỷ USD). Có thể thấy, riêng top 3 đã có 2 ngân hàng.

Đây cũng là lĩnh vực chiếm số lượng áp đảo trong top 15. Bên cạnh đó là một vài đại diện hoạt động trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, hạ tầng. Vingroup của Việt Nam là cái tên hiếm hoi theo đuổi mô hình tập đoàn đa ngành.

Trong top 15, Singapore vẫn là quốc gia áp đảo với 6 đại diện gồm DBS Group, OCBC Bank, Singtel, Sea Limited, Flex và UOB. Thái Lan có 5 doanh nghiệp bao gồm Delta, PTT PCL, AIS, GULF Development, Airports of Thailand. Việt Nam có 2 cái tên góp mặt là Vingroup và Vinhomes trong khi Indonesia (Bank Central Asia ) và Malaysia (Maybank) mỗi nước chỉ có 1 đại diện, đều là ngân hàng.

Lá cờ đầu của Việt Nam cũng là tập đoàn đa ngành hiếm hoi trong top đầu khu vực

Việc Vingroup vươn lên vị trí thứ 4 Đông Nam Á cho thấy quy mô của tập đoàn này đã tiến sát những doanh nghiệp hàng đầu khu vực. Điểm đáng chú ý là khác với nhiều doanh nghiệp trong Top 15 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực ngân hàng hoặc điện tử, Vingroup xây dựng hệ sinh thái đa ngành trải dài từ bất động sản, công nghiệp, công nghệ đến hạ tầng và dịch vụ.

Đặc biệt, chiến lược đầu tư mạnh vào lĩnh vực xe điện, công nghệ và hạ tầng trong những năm gần đây đã giúp quy mô doanh nghiệp mở rộng nhanh chóng, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế. Giá trị vốn hóa 65 tỷ USD cũng giúp Vingroup bỏ xa phần lớn các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam và trở thành doanh nghiệp tư nhân có giá trị lớn nhất thị trường.

Mặc dù khoảng cách về vốn hóa giữa Vingroup với DBS Group, OCBC Bank hay Delta Electronics vẫn còn đáng kể, song việc đứng trên nhiều "ông lớn" như Sea Limited, Singtel hay UOB cho thấy doanh nghiệp Việt đã đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những tập đoàn hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Việc hai doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong Top 15 doanh nghiệp giá trị nhất Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng mở rộng và kỳ vọng nâng hạng vẫn được duy trì. Những doanh nghiệp có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài được xem là lực lượng nòng cốt giúp thị trường nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính quốc tế.

Sự vươn lên của Vingroup và Vinhomes cũng cho thấy doanh nghiệp Việt không còn chỉ cạnh tranh trong phạm vi nội địa mà đã bắt đầu đứng chung "sân chơi" với các tập đoàn hàng đầu khu vực. Nếu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, mở rộng hoạt động kinh doanh và thu hút dòng vốn quốc tế, khoảng cách giữa các doanh nghiệp Việt với nhóm dẫn đầu khu vực hoàn toàn có thể được thu hẹp trong những năm tới.

Không chỉ là câu chuyện về giá trị vốn hóa, sự xuất hiện của hai đại diện Việt Nam trong top đầu còn là minh chứng cho quá trình lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân và sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam. Đây được xem là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp Việt tiếp tục nâng tầm vị thế, từng bước khẳng định chỗ đứng trong cuộc đua với những tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á.