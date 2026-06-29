CII sử dụng 2.500 tỷ đồng từ chào bán trái phiếu chuyển đổi vào việc gì?

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi CII425002 ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 46/GCN-UBCK ngày 10/3/2026.

CII điều chỉnh phương án sử dụng vốn cụ thể như sau:

Nguồn: CII

Về lý do thay đổi, theo Điều 23 Hợp đồng BOT số 60/HĐ.BOT-CĐBVN ngày 08/12/2025, tỷ suất lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư là 11,77%/năm. Tuy nhiên, theo Điểm c Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 312/2025/NĐ-CP, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chỉ được tính kể từ thời điểm Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh -Trung Lương - Mỹ Thuận (Dự Án) được cơ quan có thẩm quyền cho phép đưa vào vận hành, khai thác.

Do đó, việc góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp dự án trong giai đoạn thi công sẽ không mang lại lợi nhuận phát sinh cho CII. Trong khi đó, nếu CII góp vốn vào doanh nghiệp dự án theo hình thức hợp tác kinh doanh (BCC) thì CII sẽ được tính lợi nhuận phát sinh trên vốn BCC thực góp kể từ ngày góp vốn.

Trên cơ sở nêu trên, CII đề xuất điều chỉnh giảm phần vốn góp trực tiếp vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận và tăng giá trị hợp tác kinh doanh (BCC) với doanh nghiệp dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chủ động quản trị dòng tiền và tối ưu chi phí vốn trong giai đoạn xây dựng.

Đồng thời, công ty dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động đầu tư, phát triển dự án/dự án mới trong nhóm công ty thuộc CII.

25 triệu trái phiếu mã CII425002 được CII hoàn tất chào bán 100% khối lượng cho 652 nhà đầu tư vào ngày 25/6/2026. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 15 năm. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu trong tháng 7/2026 đến tháng 8/2026.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền CII thu được từ đợt chào bán là 2.500 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng hơn 2.498,5 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của CII.

Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi với tỷ lệ 1:8, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông, giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phần phổ thông, dự kiến được chuyển đổi trong 13 đợt, cụ thể như sau:

Nguồn: CII



