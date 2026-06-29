Khởi tố 1 giám đốc và 3 công chức liên quan đến Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện quá trình triển khai Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa) xuất hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi.

Các hành vi được phát hiện gồm: Lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý để hợp thức hóa hồ sơ; Thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên nhằm hưởng bồi thường trái quy định.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn có dấu hiệu thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định.

Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai Tổ công tác đặc biệt triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh.

Qua công tác điều tra, ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” liên quan đến Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, khởi tố 04 bị can gồm:

- Nguyễn Hữu Tân (sinh năm 1982, công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa);

- Hán Tấn Vĩnh An (sinh năm 1977, công chức Phòng Kinh tế UBND xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa);

- Trần Huỳnh Kiến Trúc (sinh năm 1975, công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa);

- Đỗ Ngọc Quang (sinh năm 1957, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân).

4 bị can trong bị trong vụ án hình sự “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” liên quan đến Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh Công an tỉnh Khánh Hòa

Các bị can trên bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” theo Điều 230 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã kịp thời ngăn chặn số tiền thất thoát ngân sách nhà nước ước tính hàng ngàn tỷ đồng.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của bị can Trần Huỳnh Kiến Trúc. Ảnh Báo Khánh Hòa

Cơ quan điều tra khám xét tại doanh nghiệp do bị can Đỗ Ngọc Quang làm giám đốc. Ảnh Báo Khánh Hòa

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, bảo đảm dự án trọng điểm quốc gia được triển khai đúng quy định, công khai và minh bạch.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 được Quốc hội phê duyệt năm 2009, nhưng sau nhiều lần trì hoãn đã bị tạm dừng vào cuối năm 2016. Đến tháng 11/2024, Quốc hội quyết định khởi động lại dự án nhằm đáp ứng nhu cầu điện trong tương lai.

Trong đó, dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được quy hoạch tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh với diện tích 544 ha, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là chủ đầu tư nhà máy này. Dự án dự kiến sẽ bao gồm hai tổ máy, với tổng công suất khoảng 2.400 MW. Nhà máy sẽ sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển. Đây là công nghệ lò phản ứng hạt nhân thương mại hiện đại nhất của Nga hiện nay.