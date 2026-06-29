Ông Nguyễn Duy Hưng: Hy vọng thị trường bò khỏe hơn, gấu yếu đi

Trên trang facebook cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch SSI một lần nữa lại có những chia sẻ đáng chú ý về kinh tế và thị trường chứng khoán.

“Điều đáng chú ý nhất lúc này không phải là mục tiêu tăng trưởng, mà là sự đồng thuận trong hành động. Đã quyết thì phải làm. Đã làm thì phải nhanh. Mọi bước phát triển lớn đều có rủi ro. Quan trọng là dám hành động, biết quản trị rủi ro và kiên định với lựa chọn của mình. Hy vọng thị trường cũng sẽ có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để bò khỏe hơn, gấu yếu đi”, ông Hưng chia sẻ.

Dòng trạng thái được đăng tải kèm hình ảnh ông Hưng đứng giữa tượng bò và gấu trước Sở Giao dịch Chứng khoán Frankfurt (Đức) - biểu tượng nổi tiếng của thị trường tài chính toàn cầu. Rõ ràng, kỳ vọng của ông Hưng vào việc thị trường bò khoẻ hơn cũng chính là kỳ vọng của hầu hết các nhà đầu tư.

Trong quá khứ, ông Hưng từng nhiều lần đưa ra nhận định, dự báo về kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng ở những thời điểm quan trọng. Mặc dù chỉ là góc nhìn cá nhân nhưng với chuyên môn và kinh nghiệm của một trong những người gắn bó lâu năm nhất với thị trường chứng khoán Việt Nam, những chia sẻ của ông Hưng vẫn được nhà đầu tư đánh giá cao.

Với diễn biến thị trường chứng khoán, VN-Index đang ở gần vùng đỉnh lịch sử nhờ lực kéo của nhóm Vingroup. Tuy nhiên, nhiều Bluechips khác vẫn đang ở trạng thái trầm lắng như nhận định trong thư gửi nhà đầu tư mới đây của ông Petri Deryng - người đứng đầu Pyn Elite Fund. Định giá của thị trường chung và nhiều nhóm ngành quan trọng ở mức khá hấp dẫn so với tăng trưởng.

Rất khó để dự báo chính xác diễn biến thị trường chứng khoán, đặc biệt là trong ngắn hạn. Tuy nhiên, với quyết tâm tăng trưởng đồng thời đảm bảo ổn định vĩ mô của Chính phủ, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ những chính sách kích thích kinh tế trong thời gian tới.