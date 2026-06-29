Chứng khoán VIX cùng lúc thay cả Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc

Ngày 29/6, CTCP Chứng khoán VIX (mã: VIX) đã công bố đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của ông Trương Ngọc Lân vì lý do cá nhân.

Trên cơ sở đó, HĐQT VIX đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ của ông Lân, đồng thời bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Dũng giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của VIX. Cả hai quyết định có hiệu lực từ ngày 29/6/2026.

Đồng thời, ông Nguyễn Tuấn Dũng được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT tại công ty và người thay thế vị trí này là ông Hà Huy Hùng.

Theo tìm hiểu, tân Chủ tịch HĐQT Hà Huy Hùng (SN 1979), được bầu vào HĐQT Chứng khoán VIX từ tháng 5/2025. Trước đó, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp công nghệ như Giám đốc trung tâm hạ tầng viễn thông thuộc Tập đoàn FPT; Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Công nghệ Sông Dĩ; Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghệ BSI.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1977), có khoảng 20 năm hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó hơn 12 năm công tác tại VIX. Ông Dũng hiện sở hữu gần 998.000 cổ phiếu VIX, tương đương khoảng 0,04% vốn điều lệ.

Sau khi kiện toàn, HĐQT VIX nhiệm kỳ 2026-2031 gồm ông Hà Huy Hùng giữ chức Chủ tịch; các thành viên gồm ông Nguyễn Tuấn Dũng (kiêm Tổng Giám đốc), ông Đỗ Ngọc Đĩnh, ông Phan Đức Lĩnh và bà Cao Thị Hồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 26/6 vừa qua, ông Nguyễn Tuấn Dũng và bà Cao Thị Hồng được được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ mới sau khi hai thành viên này hết nhiệm kỳ.

Về kế hoạch kinh doanh, VIX thông qua mục tiêu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.800 tỷ đồng, đều giảm khoảng 48% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Kết thúc quý 1/2026, VIX ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.653 tỷ đồng, tăng gần 69% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng mạnh lên khoảng 1.340 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế đạt 156 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng, lần lượt giảm 66% và 63% so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua phương án phát hành hơn 122,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo tỉ lệ 5% (20:1). Nếu hoàn tất trong quý 3/2026, vốn điều lệ của VIX dự kiến tăng từ hơn 24.500 tỷ đồng lên khoảng 25.728 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VIX chốt phiên 29/6 đạt 16.800 đồng/cp.﻿