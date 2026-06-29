Phiên 29/6: Khối ngoại quay đầu bán ròng, một cổ phiếu bluechip bị "xả" hơn 400 tỷ đồng

Áp lực từ nhóm Vingroup kéo VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Kết phiên chỉ số giảm gần 17 điểm xuống 1.854 điểm. Thanh khoản duy trì với giá trị giao dịch trên HoSE vượt 17.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng sau phiên mua cuối tuần trước với giá trị khoảng 788 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 788 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MWG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 84 tỷ đồng. Theo sau, VCB và HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 57 và 39 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 419 tỷ đồng. Theo sau là VIC và FPT , lần lượt bị bán ròng 81 tỷ đồng và 73 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 11 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TNG xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 4,8 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng IDC, BVS, NVB.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, CEO là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 3,5 tỷ đồng; theo sau VC3 bị bán 1,7 tỷ, MBS, KSF, APS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu AIG được khối ngoại mua 2 tỷ đồng. Theo sau, ABB và VBB cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , F88, VEA, , , ,...