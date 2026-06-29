Tự doanh CTCK mua ròng phiên đầu tuần, ngược chiều "xả" mạnh một mã bất động sản KCN

Thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh khi gặp vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm. Chỉ số chính giảm điểm từ đầu phiên 29/6 và áp lực điều chỉnh gia tăng mạnh hơn trong cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index giảm 16,97 điểm (-0,90%) về mức 1.854,97 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng 788 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 88 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại KBC với giá trị -327 tỷ đồng, tiếp theo là VIB (-30 tỷ), HHV (-27 tỷ), TCB (-19 tỷ) và MBB (-16 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như E1VFVN30 (-13 tỷ), STB (-9 tỷ), OCB (-5 tỷ), NVL (-5 tỷ) và FUEVFVND (-3 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu MWG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 184 tỷ đồng. Theo sau là FPT (68 tỷ), ACB (45 tỷ), VIC (29 tỷ), VPB (27 tỷ), HPG (24 tỷ), BAF (16 tỷ), VCB (13 tỷ), LPB (12 tỷ) và VNM (12 tỷ đồng).