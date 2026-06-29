Từ 1/7, mua bán vàng miếng cần đặc biệt lưu ý điều này

Từ đầu tháng 7 tới, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (Luật số 109/2025/QH15) chính thức có hiệu lực, trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Đáng chú ý, Luật số 109/2025/QH15 có bổ sung một số quy định mới về thu nhập chịu thuế và thu nhập miễn thuế. Trong đó quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế.

Từ 1/7, mua bán vàng miếng sẽ phải nộp thuế suất 0,1%. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Về căn cứ tính thuế, tại khoản 2 Điều 27 của Luật nêu rõ, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vàng của cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1%.

Như vậy, từ 1/7/2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1%.

Bên cạnh thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, hàng loạt khoản thu nhập khác cũng sẽ thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ thời điểm nói trên, gồm: thu nhập từ hoạt động đại lý, môi giới, hợp tác kinh doanh với tổ chức; từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số; từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"; từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon; từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; từ chuyển nhượng tài sản số...