Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang, Bảo hiểm Bảo Minh bị cắt margin

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng do các công ty chứng khoán cấp để mua các cổ phiếu nằm trong danh sách này.

Danh sách bao gồm nhiều nhóm cổ phiếu thuộc các trường hợp khác nhau. Trong đó, nhiều mã bị cắt margin do thuộc diện cảnh báo hoặc kiểm soát như ABS, APH, BCG, DLG, DQC, DRH, LDG, PMG, PVT, TCD, TDH, TLH, TTF, VCA...

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu chưa đủ điều kiện do thời gian niêm yết dưới 6 tháng như AAN, CRV, GEL, GHC, NTC, PDV... Một số doanh nghiệp bị cắt margin vì lợi nhuận sau thuế âm, gồm DAH, HAP, SBV, ST8 và TNH.

Tính đến 29/6, 65 cổ phiếu không được giao dịch margin trên HoSE.

Ngoài ra, HoSE cũng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đối với các doanh nghiệp có báo cáo tài chính nhận ý kiến kiểm toán không phải là chấp nhận toàn phần như BMI, VPG, YBM hoặc doanh nghiệp chậm công bố thông tin như DGC, DTA và VMD.

Trong số này, BMI của Tổng CTCP Bảo Minh cũng đang trong diện cảnh báo do báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 nhận ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Theo báo cáo kiểm toán, tại thời điểm 31/12/2025, Bảo Minh ghi nhận khoản "tài sản thiếu chờ xử lý" gần 156 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán cho biết, không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về khả năng thu hồi của khoản mục này, do đó không thể xác định liệu có cần trích lập dự phòng phải thu khó đòi hay không.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trước chất vấn của cổ đông về khoản mục trên cũng như khoản "phải thu khác" hơn 303 tỷ đồng ghi nhận tại báo cáo tài chính quý I vừa qua, ông Đinh Việt Tùng - Chủ tịch HĐQT Bảo Minh - cho biết, đây là khoản chênh lệch trong quá trình đối chiếu số liệu giữa chứng từ của doanh nghiệp và số dư xác nhận từ ngân hàng nơi công ty gửi tiền.

Theo lãnh đạo Bảo Minh, hai bên vẫn đang tiếp tục xác minh để thống nhất số liệu. Do chưa hoàn tất đối chiếu, đơn vị kiểm toán chưa có đủ cơ sở theo chuẩn mực kế toán để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần và tạm thời đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Ông Tùng khẳng định đây là số liệu đang trong quá trình xác minh, chưa phải là khoản tổn thất. Sự việc có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của một nhân viên Bảo Minh và đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng , xử lý nghiêm các cá nhân liên quan khi có kết luận chính thức, đồng thời nỗ lực bảo vệ tối đa lợi ích của doanh nghiệp và thu hồi tối đa tổn thất nếu phát sinh.

Theo Bảo Minh, đến nay vụ việc chưa ảnh hưởng đến tài sản của công ty. Doanh nghiệp vẫn trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15% và xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2026 tăng trưởng trên 10%. Công ty sẽ công bố đầy đủ thông tin sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền.