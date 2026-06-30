Hàng trăm người vừa nộp 108 tỷ 'tiền tươi thóc thật' vào tài khoản FPT: Chuyện gì đã xảy ra?

FPT thu về 108 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu ESOP, giá bán chỉ bằng 1/7 thị giá

Công ty cổ phần FPT (HOSE: FPT) thông báo vừa hoàn tất hai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), kết thúc ngày 24/6/2026.

Tổng cộng gần 11 triệu cổ phiếu được bán ra, thu về khoảng 108 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho công ty; nhưng quan trọng hơn, đây là bước đi chiến lược truyền thống của FPT trong thu hút và giữ chân người tài.

Đợt một, ESOP 1, phân phối hơn 8,5 triệu cổ phiếu cho 391 cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp năm 2025, điều kiện là hạn chế chuyển nhượng ba năm. Đợt hai, ESOP 2, phân phối hơn 2,3 triệu cổ phiếu cho 9 cán bộ quản lý cấp cao năm 2026, hạn chế chuyển nhượng tới mười năm.

Cơ cấu cổ phiếu ESOP 2026 của FPT.

Giá bán 10.000 đồng mỗi cổ phiếu (bằng mệnh giá), thấp hơn khoảng 86% so với thị giá FPT trên sàn, cụ thể là 70.300 đồng/cổ phiếu chốt phiên 29/6.

Đợt ESOP diễn ra ngay sau khi FPT hoàn tất chi cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%, vào ngày 10/6. Cộng với đợt tạm ứng tỷ lệ 10% hồi tháng 12/2025, tổng cổ tức tiền mặt năm 2025 đạt 20%, đúng kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua, mỗi đợt FPT chi khoảng 1.700 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt này đã được FPT duy trì ổn định từ năm 2022.

Tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt FPT qua các năm.

Sức khỏe tài chính: Năm 2025, FPT ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 9.369 tỷ đồng, tăng 19,5%, cao nhất từ trước đến nay; doanh thu đạt 70.112 tỷ đồng, tăng 11,5%.

Quý I/2026, doanh thu giảm 22,3% còn 12.480 tỷ đồng do FPT không còn hợp nhất số liệu của FPT Telecom từ đầu năm; lợi nhuận sau thuế giảm 4,6% còn 2.476 tỷ đồng. Kế hoạch 2026 đặt lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với mức thực hiện năm 2025 theo cơ cấu hạch toán mới.

VN-Index nhích nhẹ, thanh khoản tăng vọt khi khối ngoại bán ròng phiên thứ hai liên tiếp

VN-Index đóng cửa phiên 30/6/2026 ở 1.860 điểm, tăng 5,04 điểm, tương đương 0,27% so với phiên trước. Chỉ số dao động trong vùng 1.844 - 1.863 điểm trong phiên.

VN-Index 14 phiên gần nhất.

Giá trị khớp lệnh toàn thị trường đạt 19.363 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với phiên liền trước, ở mức 16.972 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch đạt 691 triệu cổ phiếu.

Khối ngoại bán ròng 40,52 triệu cổ phiếu trong phiên, mạnh hơn nhiều so với mức 12,73 triệu cổ phiếu của phiên trước đó. Tính chung 2 phiên, khối ngoại đã bán ròng hơn 53 triệu cổ phiếu.

Toàn sàn có 152 mã tăng giá, 149 mã giảm và 77 mã đứng giá; không mã nào tăng trần trong khi 8 mã giảm sàn. Dòng tiền tiếp tục nghiêng về nhóm vốn hóa nhỏ, chiếm 58,95% giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi nhóm vốn hóa lớn chiếm 34,86%.







