Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.200 tỷ phiên cuối quý, cổ phiếu nào là tâm điểm?

Thị trường chứng khoán vừa khép lại tháng 6 và quý 2 với một phiên giao dịch khá ảm đạm trong biên độ hẹp. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt hơn 13.000 tỷ đồng trong khi giá trị thoả thuận đạt gần 6.000 tỷ đồng. VN-Index đóng cửa tăng 5 điểm (+0,27%) lên mức 1.860 điểm, chủ yếu đến từ đóng góp của nhóm Vingroup (VIC, VHM, VPL).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh tay gần 1.200 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Như vậy, khối ngoại đã bán ròng cả 2 phiên đầu tuần với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 1.187 tỷ đồng

Áp lực bán ròng tập trung trên nhiều cổ phiếu Bluechips, trong đó VPB, FPT, VNM hay HPG là những cổ phiếu có giá trị bán ròng trên trăm tỷ. VPB là cổ phiếu bị bán mạnh nhất sàn với giá trị gần 340 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng nhẹ trên VIC, GEX, VCB, MWG,… với giá trị khoảng vài chục tỷ đồng mỗi mã.

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại mua ròng nhẹ gần 1 tỷ đồng

Giao dịch khối ngoại trên HNX khá cân bằng. Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên NTP với giá trị hơn 11 tỷ, theo sau là TNG với hơn 3 tỷ. Các mã còn lại giá trị mua ròng không đáng kể.

Ở chiều bán, MBS là cổ phiếu bị bán mạnh nhất với giá trị gần 10 tỷ đồng. VC3 và CEO mỗi mã bị bán ròng hơn 1 tỷ, còn lại giá trị bán ròng khá nhỏ.

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng hơn 6 tỷ đồng

Áp lực bán ròng của khối ngoại trên UPCoM chủ yếu tập trung vào ACV với giá trị hơn 5 tỷ đồng, theo sau là QNS với 1,4 tỷ đồng. Các mã còn lại lực bán khá nhỏ. Ngược lại ở chiều mua, top các cổ phiếu được mua ròng là ABB, FOC, BVB, MPC, VEA… nhưng giá trị không đáng kể.