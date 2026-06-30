MBS tung “cú nổ lớn” giữa mùa đầu tư: tặng vàng và loạt voucher ưu đãi lên đến hơn 2 tỷ đồng!

Diễn ra từ ngày 22/06 đến 21/08/2026, chương trình được thiết kế dành riêng cho khách hàng mở mới tài khoản, có sử dụng dịch vụ giao dịch chủ động và phát sinh giao dịch. Lần đầu tiên bắt tay cùng Bảo Tín Mạnh Hải - Điểm đến vàng 24K, thương hiệu uy tín hơn 3 thập kỷ, MBS mang đến "cơn mưa" quà tặng với tổng trị giá lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Săn vàng Kim Gia Bảo và hàng nghìn phần quà hấp dẫn

Nửa cuối năm luôn được ví là "thời điểm vàng" để giới đầu tư cơ cấu lại danh mục và đón đầu cơ hội sinh lời mới. Thấu hiểu nhu cầu đó, MBS đã kiến tạo nên đường đua tài lộc vô cùng hấp dẫn với cơ cấu giải thưởng cực "khủng". Tâm điểm của chương trình chính là giải thưởng chung cuộc dành cho nhà đầu tư có giá trị giao dịch lũy kế cao nhất là 0,5 chỉ vàng Kim Gia Bảo, biểu tượng của sự phú quý trường tồn.

Bên cạnh đó, mỗi tháng, 60 nhà đầu tư xuất sắc dẫn đầu đường đua giao dịch sẽ nhận ngay 0,1 chỉ vàng Tiểu Kim Cát. Đây không chỉ là phần thưởng giá trị, mà còn là lời chúc vượng phát rực rỡ mà MBS muốn gửi gắm tới khách hàng.

Sức nóng của chương trình còn được lan tỏa mỗi tuần với hàng nghìn voucher ưu đãi. Nhà đầu tư có thể sử dụng các voucher này để thỏa sức mua sắm vàng tích lũy và trang sức cao cấp tại hệ thống gần 30 cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trên toàn quốc. Cụ thể: giảm 500.000 đồng cho trang sức 24K, 300.000 đồng cho trang sức vàng tây và 50.000 đồng cho vàng tích lũy.

Đặc biệt, 3.000 khách hàng đầu tiên mở mới tài khoản và phát sinh giao dịch trong vòng ba ngày sẽ nhận ngay voucher giảm giá 200.000 đồng như một món quà "chào sân" đầy may mắn.

Trải nghiệm bứt phá cùng nền tảng giao dịch hàng đầu

Đối với cả những những nhà đầu tư lâu năm lẫn người mới bắt đầu, đây là thời điểm không thể tốt hơn để gia tăng khối lượng giao dịch nhằm chạm tay vào những phần thưởng danh giá. Hệ thống xét thưởng của chương trình được vận hành minh bạch, công bằng, dựa trên giá trị giao dịch thực tế từ cao xuống thấp. Trong trường hợp các nhà đầu tư có cùng mức giá trị, vị trí ưu tiên sẽ thuộc về người chốt lệnh sớm hơn. Do đó, tốc độ và sự quyết đoán chính là "chìa khóa vàng" để bứt phá.

Nhằm hỗ trợ tối đa cho tốc độ ấy, nền tảng ứng dụng của MBS mang đến một hệ sinh thái đầu tư toàn diện với giao diện thông minh, tốc độ xử lý lệnh nhanh chóng, hệ thống bảo mật an toàn cùng các công cụ khuyến nghị chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp các quyết định đầu tư trở nên chính xác và hiệu quả.

Chính nhờ sự đầu tư nghiêm túc vào công nghệ và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, MBS đã xuất sắc giữ vững danh hiệu "Best Digital Broker" hai năm liên tiếp do tạp chí tài chính quốc tế uy tín Alpha Southeast Asia trao tặng, đồng thời là đại diện duy nhất tại Việt Nam được xướng tên ở hạng mục này trong năm nay.

Cú nổ lớn mang tên "Giao dịch hay – Trúng vàng ngay" đã chính thức được kích hoạt. Hãy nhanh tay tải ứng dụng MBS, mở tài khoản và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội rinh vàng cùng hàng nghìn phần quà hấp dẫn!

Chi tiết chương trình xem tại: https://chungkhoanmb.go.link/4x8fZ