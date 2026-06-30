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Petrosetco chốt ngày trả cổ tức và thưởng cổ phiếu

| | Thị trường chứng khoán

Ngày 10/7 tới đây, Petrosetco sẽ chốt quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cổ phiếu.

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã: PET) vừa thông báo ngày 10/7 tới đây sẽ chốt quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu).

Theo đó, Petrosetco sẽ phát hành hơn 5,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 53,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Petrosetco.

Đồng thời, Petrosetco cũng thực hiện phát hành gần 42,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:2, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành của đợt phát hành cổ phiếu thưởng này là gần 427 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu hoàn tất, Petrosetco sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 1.073,3 tỷ đồng lên gần 1.553,6 tỷ đồng.

Petrosetco chốt ngày trả cổ tức và thưởng cổ phiếu - Ảnh 1.

Trong diễn biến khác, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) vừa báo cáo biến động sở hữu tại Petrosetco.

Cụ thể, ngày 4/6 vừa qua, VietinBank Capital đã mua vào 9,35 triệu cổ phiếu PET, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,96% lên 13,45% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Petrosetco.

Về tình hình kinh doanh quý I/2026, Petrosetco mang về doanh thu thuần hợp nhất hơn 6.129 tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 100,8 tỷ đồng, tăng 125,5%.


Theo Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

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