CEO KIM Việt Nam: Nâng hạng là điều kiện cần nhưng chưa đủ, thị trường cần tạo ra câu chuyện riêng

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã được FTSE công bố sẽ nâng hạng vào tháng 9 tới đây, và hướng đến các tiêu chí nâng hạng của MSCI, cũng như để thị trường ngày càng phát huy vai trò huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế, cơ quan quản lý đang thực hiện Dự án sửa đổi Luật chứng khoán, qua đó tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào thị trường, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong bối cảnh đó, nhiều kỳ vọng đã được đặt ra cho thị trường chứng khoán, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thị trường dù đang có sự tăng trưởng nhất định, nhưng khối ngoại vẫn đang có động thái bán ròng trên thị trường.

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street Talk show) trên VTV8, ông Huỳnh Tuần Khánh, CFA, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá Việt Nam tích cực về dài hạn, nhưng trong ngắn hạn họ vẫn phải chọn lọc kỹ càng, nhất là trong bối cảnh họ có nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn trên thị trường thế giới. Mặc dù FTSE đã thông báo sẽ nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, tuy nhiên, việc nâng hạng là điều kiện cần nhưng chưa đủ, thị trường cần tạo ra câu chuyện riêng đủ sức thu hút nhà đầu tư ở lại thị trường.

BTV Mùi Khánh Ly: Như ông cũng đã thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức được công bố nâng hạng trong tháng 9 tới đây. Sự kiện đã mang lại nhiều kỳ vọng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, thị trường dù có tăng trưởng nhưng thanh khoản vẫn đang ở mức thấp, chưa có sự bùng nổ như kỳ vọng, theo ông là vì sao?

Ông Huỳnh Tuần Khánh, CFA, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam

Tôi cho rằng có hai lực cản chính đang tác động đồng thời. Về phía nhà đầu tư nội, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tăng cao trong những tháng đầu năm ở mức khá hấp dẫn, dẫn đến kênh ngân hàng vẫn đang là một lựa chọn so với thị trường chứng khoán. Khi tài sản phi rủi ro mang lại lợi tức tốt, dòng tiền tự nhiên sẽ thận trọng hơn trong việc chuyển sang tài sản rủi ro như cổ phiếu.

Về phía khối ngoại, câu chuyện phức tạp hơn. Thị trường thế giới đang có những cơ hội rất hấp dẫn. Các cổ phiếu công nghệ, AI tại thị trường Hòa Kỳ, cổ phiếu công nghệ bán dẫn tại thị trường Hàn Quốc với tính thanh khoản cao, tính xu hướng thời thượng, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận cao hơn so với các cổ phiếu truyền thống. Đây là cơ hội lớn mà bất kỳ nhà đầu tư chuyên nghiệp nào cũng phải cân nhắc.

Mặc dù tổ chức FTSE đã thông báo nâng hạng Việt Nam vào tháng 3/2026, nâng hạng là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Thị trường cần tạo ra câu chuyện riêng đủ sức thu hút nhà đầu tư ở lại thị trường.

Trong khi đó, khối ngoại cũng đã bán ròng thay vì mua ròng như kỳ vọng, và cũng chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là thị trường chứng khoán chính thức được nâng hạng nhưng động thái khối ngoại chưa quay trở lại mua ròng là vì sao, theo ông?

Ông Huỳnh Tuần Khánh, CFA, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam

Tôi cho rằng các quỹ đầu tư nước ngoài thực sự theo dõi Việt Nam từ vài năm trước, câu chuyện nâng hạng của FTSE không còn là mới mẻ. Phần lớn các quỹ đã định giá sự kiện này vào danh mục của mình từ năm 2025. Đây là điều bình thường trong đầu tư khi thị trường luôn đi trước sự kiện.

Có một điểm tôi muốn làm rõ ở đây là dòng vốn từ nâng hạng sẽ không ồ ạt chảy vào cùng một lúc. Theo ước tính của FTSE, dòng tiền từ các quỹ ETF mô phỏng các chỉ số của FTSE EM Index, sẽ phân bổ tỷ trọng Việt Nam khoảng 0,02% đến 0,35%. Tổng giá trị ước tính từ dòng vốn này hơn 1 tỷ USD, tuy nhiên giải ngân được chia thành 4 đợt từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Đây là dòng tiền thụ động, có lịch trình rõ ràng, không phải làn sóng mua vào tự phát.

Đối với dòng vốn chủ động, tổng giá trị ước tính khoảng 3 đến 4 tỷ USD. Để dòng vốn này thực sự chảy vào thị trường, Việt Nam cần kể được câu chuyện của mình, ví dụ như tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp cao, nâng cao chất lượng công bố thông tin, hay là cải thiện cơ chế tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.

Là một thành viên của tập đoàn Hàn Quốc, theo kinh nghiệm từ Hàn Quốc và các nước phát triển đi trước, thời điểm trước khi chính thức nâng hạng của các thị trường có diễn ra như vậy không?

Ông Huỳnh Tuần Khánh, CFA, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam

Dữ liệu lịch sử của các thị trường được nâng hạng trước đây từ Ả Rập Saudi, Qatar, đến gần đây hơn là Kuwait vào năm 2020, đều cho thấy một khuôn mẫu khá nhất quán. Giai đoạn 12 - 18 tháng trước khi chính thức nâng hạng, thị trường thường có xu hướng tăng mạnh do kỳ vọng. Sau khi nâng hạng, thị trường có xu hướng điều chỉnh, đây là hiện tượng quen thuộc “buy on rumor, sell on new”, nói một cách dân dã là “mua tin đồn, bán tin tức”. Một số ít thị trường như UAE - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất vẫn tiếp tục xu hướng tăng sau nâng hạng nhờ vào nội lực doanh nghiệp và nền tảng kinh tế của họ.

Ngoài ra, thị trường Hàn Quốc cũng là một ví dụ rất hay. Chỉ số KOSPI Index tăng mạnh từ giữa năm ngoái đến năm nay, một phần do sự kỳ vọng sẽ được tổ chức MSCI nâng hạng lên thị trường phát triển trong đợt review tháng 6/2026 này. Tất nhiên sự tăng trưởng mạnh này đi kèm câu chuyện cơ bản của chính nền kinh tế Hàn Quốc được dẫn dắt bởi các ông lớn như Samsung, SK Hynix và toàn bộ chuỗi bán dẫn kéo thị trường lên một tầm cao khác.

Nhìn lại thị trường Việt Nam, chúng ta thấy chỉ số VN Index đã tăng rất ấn tượng trong năm 2025 với hơn 40%, một phần trong đó là phản ánh sự kỳ vọng nâng hạng. Câu hỏi quan trọng bây giờ là thị trường có tìm được câu chuyện nội tại đủ mạnh để duy trì đà tăng hay không? Đó là phép thử thực sự.

Thực tế, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang tăng trưởng tích cực, với mức tăng thuộc top đầu của khu vực và cao hàng đầu trên thế giới, cùng thị trường chứng khoán sắp được nâng hạng, vậy thì các tổ chức nước ngoài đang nhìn nhận tiềm năng thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Ông Huỳnh Tuần Khánh, CFA, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam

Câu trả lời trung thực là Việt Nam được đánh giá rất tích cực về tiềm năng trung và dài hạn, nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa tiềm năng dài hạn và hiện thực đầu tư ngắn hạn.

Theo đánh giá của chúng tôi, thị trường Việt Nam có những điểm thu hút là rõ ràng đó là sự ổn định chính trị, sự linh hoạt trong việc điều hành chính sách, sự quyết tâm đạt mức tăng trưởng hai con số của Chính phủ. Bên cạnh đó, Việt Nam có vị trí thuận lợi trong chuỗi cung ứng toàn cầu, có lực lượng lao động trẻ, giúp thu hút dòng vốn FDI liên tục tăng qua các năm. Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% của Chính phủ, nếu đạt được, sẽ tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp tăng trưởng trong dài hạn.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thành thật về những rủi ro hiện hữu như những căng thẳng thương mại, chính sách thuế quan của Mỹ, và chiến sự ở Trung Đông đang tạo ra sự bất định lớn cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Thêm vào đó, chất lượng công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết, sự tập trung của thị trường ở một vài nhóm cổ phiếu, và khuôn khổ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài vẫn là những điểm cần cải thiện.

Tóm lại, các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá Việt Nam tích cực về dài hạn, nhưng trong ngắn hạn họ vẫn phải chọn lọc kỹ càng, nhất là trong bối cảnh họ có nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn trên thị trường thế giới.

Như vậy, thị trường Việt Nam cần thêm các giải pháp như thế nào để thu hút thêm dòng vốn nước ngoài trong thời gian tới?

Ông Huỳnh Tuần Khánh, CFA, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam

Ở góc độ người điều hành quỹ, có hai điểm tôi cho là quan trọng để thu hút dòng vốn nước ngoài.

Thứ nhất là đẩy nhanh và đơn giản hóa thủ tục cấp phép thành lập quỹ đầu tư mới. Hiện tại, quy trình này vẫn mất rất nhiều thời gian và thời gian trong đầu tư chính là chi phí cơ hội. Khi một nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến một thương vụ IPO hay cơ hội phát hành riêng lẻ tiềm năng, chúng tôi cần có công cụ sẵn sàng. Nếu còn phải chờ cấp phép quỹ, cơ hội đó có thể đã qua đi.

Thứ hai là cần nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, tính kịp thời công bố thông tin của doanh nghiệp. Đây là yếu tố cốt lõi để các quỹ có thể tự tin đầu tư.

Trong bối cảnh mới bên ông sẽ có những chiến lược như thế nào qua đó đóng góp thêm vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới?

Ông Huỳnh Tuần Khánh, CFA, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam

KIM Việt Nam đang ở giai đoạn chuẩn bị tích cực cho chu kỳ mới. Cụ thể, chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ thành lập các quỹ ETF và quỹ mở mới, được thiết kế để tracking các chỉ số mới do VNX hợp tác với FTSE xây dựng. Mục tiêu là tạo ra kênh đầu tư tiêu chuẩn cho nhà đầu tư muốn tiếp cận thị trường Việt Nam một cách có hệ thống.

Bên cạnh đó, thị trường IPO và phát hành riêng lẻ đang sôi động trở lại, đây là phân khúc mà chúng tôi có lợi thế rõ ràng với mạng lưới kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư Hàn Quốc. Chúng tôi đang phát triển các sản phẩm và cơ chế kết nối để đưa các thương vụ tiềm năng đến tay nhà đầu tư phù hợp cả trong nước lẫn quốc tế. Nhìn chung, KIM Việt Nam định vị mình là cầu nối tài chính giữa hai thị trường Hàn Quốc và Việt Nam, đây là vai trò mà chúng tôi tin tưởng có giá trị ngày càng lớn hơn trong giai đoạn tới.