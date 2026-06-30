Unilever sắp thâu tóm 1 hãng thực phẩm chức năng với giá 4 tỷ USD

Theo Financial Times, ông lớn ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) Unilever hiện đã đưa thương hiệu thực phẩm chức năng Thorne của Mỹ vào tầm ngắm thâu tóm. Quỹ đầu tư mạo hiểm L Catterton - chủ sở hữu hiện tại của Thorne - đã kích hoạt quy trình bán lại và nhanh chóng thu hút hàng loạt người mua tiềm năng, trong đó Unilever.

Mức giá được đưa ra lên tới 4 tỷ USD, một con số hoàn toàn áp đảo khoản tiền 680 triệu USD mà L Catterton từng chi ra để hủy niêm yết, chuyển Thorne sang mô hình sở hữu tư nhân vào năm 2023. Nếu thương vụ này thành công, nó sẽ mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho quỹ đầu tư này.

Thorne - thương hiệu đã chinh chiến trên thị trường từ năm 1984 - hiện đang trên đà cán mốc doanh thu hàng năm 650 triệu USD nhờ các dòng sản phẩm bổ sung vi chất như Magiê và Omega-3. Kể từ khi về dưới trướng L Catterton, Thorne liên tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu hợp nhất hàng năm vượt ngưỡng 30%.

Theo Reuters, tập đoàn chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Haleon cũng đã chính thức nộp hồ sơ dự thầu để tranh giành Thorne. Người phát ngôn của Haleon cho biết công ty không bình luận về các tin đồn hay suy đoán của thị trường. Cả Unilever và L Catterton đều từ chối đưa ra phản hồi.

Việc theo đuổi Thorne là bước đi tiếp theo trong chuỗi thương vụ thâu tóm đình đám ở mảng chăm sóc sức khỏe của Unilever những năm gần đây, sau khi hãng liên tục thâu tóm các thương hiệu như Liquid IV, Nutrafol, Olly, SmartyPants và Grüns (thương hiệu vừa được mua lại hồi tháng 4). Nhánh sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Unilever đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu lên tới hai chữ số vào năm 2025.

CEO Fernando Fernandez, người vừa tiếp quản vị trí vào tháng 3 năm 2025, đã và đang quyết liệt tái cơ cấu danh mục đầu tư của Unilever theo hướng tập trung vào mảng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Trước đó, thông báo vào tháng 3 về thỏa thuận sáp nhập mảng thực phẩm của Unilever với gã khổng lồ gia vị Mỹ McCormick đã thổi bay 7% giá trị cổ phiếu của công ty. Khi đó, các cổ đông liên tục bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về gánh nặng nợ nần mà thực thể mới - nơi Unilever nắm giữ 65% cổ phần - sẽ phải gánh vác.

Tuy nhiên, chiến lược săn lùng các thương hiệu của Unilever không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Dollar Shave Club là một bài học cảnh tỉnh đắt giá: Unilever từng chi tới 1 tỷ USD để thâu tóm thương hiệu dao cạo râu này vào năm 2016, để rồi phải ngậm ngùi bán cắt lỗ 7 năm sau đó do thất bại hoàn toàn trong việc tích hợp vào bộ máy vận hành chung. Số phận của Graze - thương hiệu phân phối đồ ăn vặt theo mô hình đăng ký thành viên được Unilever mua lại - cũng không khá khẩm hơn khi chưa từng mang lại một đồng lợi nhuận nào trong suốt những năm tháng thuộc sở hữu của tập đoàn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chi tiêu của người tiêu dùng toàn cầu đang có xu hướng thắt chặt, mảng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe lại cho thấy sức chống chịu và độ bền bỉ đáng kinh ngạc. Biên lợi nhuận của các ngành hàng này thường vượt trội hơn hẳn so với những gì mà mảng thực phẩm đóng gói hay sản phẩm chăm sóc gia đình truyền thống có thể tạo ra.

Theo: Financial Times