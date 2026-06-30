Hodeco phát hành thành công gần 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Cụ thể, sau đợt phát hành (ngày 22/6/2026), Hodeco đã phân phối gần 30 triệu cổ phiếu cho 24.096 cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền 15% (100:15), tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Sau khi hoàn tất phát hành, Hodeco tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức hơn 229,7 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng lên hơn 2.297 tỷ đồng.

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Theo phương án phát hành trước đó, tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 300 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Trong một diễn biến khác, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 324/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Hodeco.

Hodeco bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Công ty chậm công bố thông tin (CBTT) từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đối với Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Báo cáo thường niên năm 2025.

Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với tài liệu về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu HDCH2224002 tại ngày đáo hạn.

Hodeco cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo phương án phát hành trái phiếu (mã HDC12501 và HDC12502) kèm theo Nghị quyết HĐQT số 83/NQ-PTN ngày 18/08/2025 tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất (cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tổ chức ngày 30/9/2025).

Ngoài ra, Hodeco còn bị phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi không công bố giá trị giao dịch với các bên liên quan là công ty con (Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO; Công ty CP Xây dựng - Bất động sản HODECO; Công ty TNHH MTV Quản lý bất động sản và Dịch vụ Hodeco) và công ty liên kết (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HODECO; Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế; Công ty CP đầu tư xây dựng giải trí đại dương Vũng Tàu) tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025 và năm 2023, 2024, 2025.

Như vậy, Hodeco bị phạt tổng số tiền là 242,5 triệu đồng.