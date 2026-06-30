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Hàng chục tấn bạc tiếp tục rời kho của quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, điều gì đang xảy ra?

| | Thị trường chứng khoán

Hàng chục tấn bạc tiếp tục rời kho của quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, điều gì đang xảy ra?

Trong 2 ngày giao dịch gần nhất, quỹ bạc lớn nhất thế giới SLV đã bán ròng gần 90 tấn bạc.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý tiếp tục bán ròng 45 tấn trong ngày đầu tuần 29/6. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp quỹ xả hàng mạnh tay sau khi mua đột biến vào thứ Năm tuần trước. Hiện tại, quỹ còn nắm khoảng 14,9 nghìn tấn bạc, tương khoảng 28 tỷ USD.

Động thái của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc quay đầu điều chỉnh về sát mốc 58 USD/oz. Đây là vùng giá thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái và là vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng đối với kim loại quý này. So với đỉnh hồi đầu năm, giá bạc đã “bốc hơi” 50% nhưng cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng giảm.

Theo báo cáo mới nhất của Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa Phú Quý, thị trường bạc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm tháng 6. Chỉ số bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp cùng các chỉ số PMI sẽ là những căn cứ quan trọng để nhà đầu tư đánh giá liệu Fed có tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn hay không.

Nếu thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy sự vững vàng, khả năng Fed duy trì lãi suất cao hoặc tiếp tục nâng lãi suất sẽ càng được củng cố. Đây sẽ tiếp tục là yếu tố bất lợi đối với giá bạc trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu các số liệu kinh tế suy yếu, kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ có thể quay trở lại, tạo động lực giúp kim loại quý phục hồi.

Ở góc độ cung - cầu, báo cáo cũng ghi nhận sự phân hóa đáng chú ý giữa hai trung tâm giao dịch bạc lớn nhất thế giới. Tồn kho bạc tại Sở Giao dịch Thượng Hải (SHFE) tiếp tục giảm khoảng 8,6 tấn trong tuần qua, phản ánh lượng bạc vẫn đang được rút khỏi hệ thống kho của Trung Quốc.

Trong khi đó, tồn kho bạc tại COMEX của Mỹ lại tăng thêm hơn 64 tấn, cho thấy lượng bạc lưu trữ tại thị trường Mỹ đang phục hồi. Sự trái ngược này phản ánh diễn biến cung cầu khác nhau giữa hai khu vực, đồng thời cho thấy dòng chảy vật chất của bạc vẫn đang có sự dịch chuyển.

Nhìn chung, triển vọng ngắn hạn của bạc vẫn phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến kinh tế Mỹ và định hướng chính sách của Fed. Trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng và thị trường tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng lãi suất, kim loại quý nhiều khả năng sẽ còn đối mặt với không ít thử thách trước khi tìm được động lực tăng giá bền vững.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

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