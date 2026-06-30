Giá vàng về sát mốc quan trọng, nhà đầu tư “nín thở”, quỹ lớn nhất thế giới cũng “nằm im”

Thị trường vàng ngày đầu tuần giao dịch đầy thận trọng khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ có thể ảnh hưởng đến quyết định của Fed sẽ được công bố trong tuần này. Giá vàng giảm nhẹ về sát mốc 4.000 USD/oz, ngưỡng tâm lý cũng đồng thời là vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng.

Trong bối cảnh đó, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust (GLD) cũng “án binh bất động”. Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, GLD đã giữ nguyên lượng vàng đang nắm giữ trong ngày 29/6 sau khi đã bán hơn 15 tấn vàng trong tuần trước. Tính đến ngày 29/6, quỹ đang nắm tổng cộng 1.005 tấn vàng, tương ứng giá trị khoảng 130 tỷ USD.

Về xu hướng giá trong ngắn hạn, áp lực bán chủ yếu xuất phát từ lo ngại lạm phát gia tăng, khiến nhà đầu tư phải tính đến khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất vào cuối năm. Lãi suất duy trì ở mức cao sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, qua đó thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác.

Tuy nhiên, trao đổi với Kitco News, ông Tom Winmill, nhà quản lý danh mục tại Quỹ Midas Discovery Fund, cho rằng nhà đầu tư không nên quá tập trung vào những nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Theo ông, các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn rất vững chắc, đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy vàng và kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro mang tính cấu trúc.

Ông Winmill cho biết hiện chưa thấy nhiều yếu tố đủ sức tạo áp lực giảm giá lâu dài đối với vàng ở vùng giá hiện nay. Trái lại, ông cho rằng thị trường có thể đang chuẩn bị bước vào một nhịp tăng mới. Động lực quan trọng nhất vẫn là sự suy giảm niềm tin đối với đồng USD trong vai trò đồng tiền dự trữ chủ đạo của thế giới.

Theo chuyên gia này, việc đồng USD ngày càng được sử dụng như một công cụ địa chính trị cùng xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng tiền này trong nền kinh tế toàn cầu sẽ thúc đẩy quá trình phi USD hóa tiếp diễn. Nếu vai trò dự trữ của USD tiếp tục suy yếu, nhu cầu tích trữ vàng từ các ngân hàng trung ương sẽ càng tăng, qua đó tạo nền hỗ trợ vững chắc cho giá kim loại quý.

Bên cạnh đó, ông Winmill nhận định lạm phát kéo dài trong khi tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vàng. Dù các ngân hàng trung ương vẫn duy trì quan điểm cứng rắn với lạm phát, ông nghi ngờ khả năng họ sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ đủ mạnh để đẩy nền kinh tế vào suy thoái sâu. Theo dự báo của ông, lãi suất thực sẽ tiếp tục ở mức thấp, tạo điều kiện tích cực cho các tài sản hữu hình như vàng.