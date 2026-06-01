Công ty chứng khoán có thiếu gia, ái nữ nhà bầu Thụy làm cổ đông lớn sắp niêm yết HoSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa có thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký cổ phiếu tại VSDC, thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HoSE.

Cụ thể, LPBS cho biết sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), công ty dự kiến thực hiện việc đăng ký cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để hoàn thiện các thủ tục trên là vào 17h ngày 29/06/2026.

Thông báo có ghi thêm, cổ đông có nhu cầu điều chỉnh các thông tin đăng ký sở hữu cổ phiếu, hoặc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu, đề nghị mang theo Căn cước công dân/Căn cước/Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy xác nhận mã số giao dịch/Hộ chiếu, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần để làm các thủ tục liên quan với Bộ phận Quản lý Cổ đông - Phòng Vận hành Sản phẩm Tài chính của LPBS, phù hợp với Quy chế chuyển nhượng, quản lý thông tin cổ đông và xác nhận phong tỏa, giải tỏa cổ phần tại Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank.

Sau khi cổ phiếu của LPBS được đăng ký tại VSDC, công ty sẽ thông báo với các cổ đông về việc này để cổ đông có thể tự thực hiện việc ký gửi cổ phiếu của mình tại VSDC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Việc giao dịch cổ phiếu sẽ thực.rc hiện theo quy định của VSDC, HOSE và các quy định pháp luật liên quan.

Trước đó, kết thúc đợt chào bán vào ngày 16/6, LPBS đã phân phối thành công toàn bộ 141,86 triệu cổ phiếu cho 1.005 nhà đầu tư trong nước.

Số lượng cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng. Riêng 113.400 cổ phiếu được phân bổ cho nhà đầu tư Hoàng Thị Hoài Thương sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 7/2026.

Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu, qua đó LPBS thu về hơn 4.256 tỷ đồng. Chứng khoán LPBank sẽ phân bổ 45% để bổ sung vốn cho vay margin; 42,75% để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư sản phẩm tài chính khác cụ thể là hợp đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi; 11,75% được bổ sung cho hoạt động tự doanh (trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ và cổ phiếu); 0,5% bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn.

Sau đợt IPO, LPBS tăng vốn điều lệ từ 12.668 tỷ đồng lên gần 14.087 tỷ đồng.

Kết thúc đợt IPO, Chứng khoán LPBank có tổng cộng 1097 cổ đông, toàn bộ là nhà đầu tư trong nước, 5 cổ đông lớn nắm giữ 52,77% vốn điều lệ.

Trong số 5 cổ đông lớn nói trên, ông Nguyễn Xuân Thái và bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh được biết đến là con trai và con gái của ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank).