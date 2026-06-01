Chứng khoán VIX có biến động nhân sự cấp cao

CTCP Chứng khoán VIX (mã: VIX, sàn HoSE) vừa công bố thay đổi vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc sau ĐHĐCĐ thường niên.

Theo đó, ông Hà Huy Hùng trở thành tân Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 29/6/2026, kế nhiệm ông Nguyễn Tuấn Dũng. Ông Nguyễn Tuấn Dũng dù vẫn được bầu vào HĐQT nhưng không tiếp tục đảm nhận chức Chủ tịch.

Thay vào đó, ông Nguyễn Tuấn Dũng chuyển sang giữ chức Tổng giám đốc VIX thay thế ông Trương Ngọc Lân có đơn từ nhiệm từ ngày 29/6/2026 đã được HĐQT thông qua.

Nguồn: Chứng khoán VIX

Ông Nguyễn Tuấn Dũng sinh năm 1977, hiện đang sở hữu 997.841 cổ phiếu, chiếm 0,04% vốn VIX. Trong khi đó ông Hà Huy Hùng được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập VIX từ tháng 5/2025.

Sau kiện toàn, HĐQT VIX gồm: Chủ tịch Hà Huy Hùng, các thành viên ông Nguyễn Tuấn Dũng (kiêm Tổng giám đốc), ông Đỗ Ngọc Đĩnh, ông Phan Đức Lĩnh và bà Cao Thị Hồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên hôm 26/6, 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Tuấn Dũng và bà Cao Thị Hồng sau khi hết nhiệm kỳ được tiếp tục bầu vào HĐQT nhiệm kỳ mới 2026-2031.

Còn tại Ban Kiểm soát, bà Trần Thị Hồng Vân được bầu làm Trưởng ban kể từ ngày 29/6.

Cũng tại đại hội vừa qua, cổ đông VIX đã miễn nhiệm cả 3 thành viên Ban Kiểm soát là bà Trần Hồng Vân, bà Trịnh Thị Mỹ Lệ và bà Nguyễn Thị Duyên do hết nhiệm kỳ. Sau đó, cả 3 người này đều tiếp tục được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Điểm nhấn tại đại hội vừa qua là kế hoạch kinh doanh năm 2026 thận trọng với lãi trước thuế 3.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.800 tỷ đồng, giảm 48% so với thực hiện năm 2025.

Mục tiêu này có cơ sở khi công ty vừa trải qua 3 tháng đầu năm nay với kết quả lãi trước thuế 156 tỷ đồng và lãi sau thuế 138 tỷ đồng, lần lượt giảm 66% và 63% so với cùng kỳ. Như vậy, VIX mới hoàn thành 5% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Theo giải trình, nguyên nhân đến từ hoạt động tự doanh kém hiệu quả. Cụ thể, VIX lỗ tự doanh gần 82 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 330 tỷ đồng. Công ty lý giải phần chênh lệch hơn 410 tỷ đồng này đến từ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Một nội dung được cổ đông quan tâm là phương án chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỉ lệ 5%, tương đương phát hành 122,5 triệu cổ phiếu trong quý 3/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất, VIX sẽ nâng vốn điều lệ từ 24.503 tỷ đồng lên 25.728 tỷ đồng.