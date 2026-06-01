Bạc lao dốc gần 10% chỉ sau một tuần: Fed trở thành "cơn gió ngược" lớn nhất của kim loại quý

Theo báo cáo thị trường tuần đầu tháng 7/2026 của Công ty TNHH Giao dịch hàng hóa Phú Quý, giá bạc thỏi Phú Quý kết thúc tuần quanh mức 59,87 triệu đồng/kg chiều mua vào và 61,71 triệu đồng/kg chiều bán ra, giảm khoảng 8,7% so với tuần trước. Giá bạc trong nước hiện dao động quanh mốc 61 triệu đồng/kg, phản ánh xu hướng giảm đồng pha với thị trường quốc tế.

Trên thị trường thế giới, áp lực bán còn mạnh hơn. Giá bạc giao ngay đóng cửa tuần ở mức 59,19 USD/ounce, giảm 8,77%. Hợp đồng bạc Comex giao tháng 9/2026 mất hơn 10%, trong khi giá bạc trên Sở Giao dịch Thượng Hải giảm tới gần 14% chỉ trong một tuần. Đây là diễn biến đáng chú ý bởi bạc vốn được xem là tài sản hưởng lợi trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Theo phân tích của Phú Quý, nguyên nhân lớn nhất khiến giá bạc giảm mạnh là sự thay đổi kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Fed. Dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ vừa công bố tăng lên mức cao nhất trong hơn ba năm, trong khi GDP quý I được điều chỉnh tăng, cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt bất chấp lãi suất cao.

Những số liệu này khiến giới đầu tư bắt đầu tính đến kịch bản Fed có thể phải nâng lãi suất thêm tới ba lần trong năm nay nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Kỳ vọng lãi suất cao hơn đã kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD duy trì ở vùng cao, qua đó gây áp lực lên nhóm tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Diễn biến này cũng cho thấy trọng tâm của thị trường đang chuyển từ các yếu tố địa chính trị sang dữ liệu kinh tế vĩ mô. Trong tuần qua, hàng loạt thông tin liên quan đến đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng tại eo biển Hormuz hay các tuyên bố trái chiều giữa hai bên đều chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Thay vào đó, giới đầu tư tập trung nhiều hơn vào lạm phát, tăng trưởng kinh tế và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Bước sang tuần mới, báo cáo cho rằng thị trường bạc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm tháng 6. Chỉ số bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp cùng các chỉ số PMI sẽ là những căn cứ quan trọng để nhà đầu tư đánh giá liệu Fed có tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn hay không.

Nếu thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy sự vững vàng, khả năng Fed duy trì lãi suất cao hoặc tiếp tục nâng lãi suất sẽ càng được củng cố. Đây sẽ tiếp tục là yếu tố bất lợi đối với giá bạc trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu các số liệu kinh tế suy yếu, kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ có thể quay trở lại, tạo động lực giúp kim loại quý phục hồi.

Ở góc độ cung - cầu, báo cáo cũng ghi nhận sự phân hóa đáng chú ý giữa hai trung tâm giao dịch bạc lớn nhất thế giới. Tồn kho bạc tại Sở Giao dịch Thượng Hải (SHFE) tiếp tục giảm khoảng 8,6 tấn trong tuần qua, phản ánh lượng bạc vẫn đang được rút khỏi hệ thống kho của Trung Quốc.

Trong khi đó, tồn kho bạc tại COMEX của Mỹ lại tăng thêm hơn 64 tấn, cho thấy lượng bạc lưu trữ tại thị trường Mỹ đang phục hồi. Sự trái ngược này phản ánh diễn biến cung cầu khác nhau giữa hai khu vực, đồng thời cho thấy dòng chảy vật chất của bạc vẫn đang có sự dịch chuyển.

Về mặt kỹ thuật, Phú Quý đánh giá xu hướng trung hạn của bạc vẫn nghiêng về giảm. Giá bạc COMEX vẫn vận động trong kênh giảm trên đồ thị 4 giờ với các đỉnh và đáy thấp dần. Tuy nhiên, sau khi rơi mạnh về vùng 56 USD/ounce, thị trường đã xuất hiện lực cầu bắt đáy nhất định.

Theo đó, vùng 56 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu giá giữ vững vùng này, bạc có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật lên khu vực 64 USD/ounce. Ngược lại, nếu mốc hỗ trợ bị xuyên thủng, áp lực bán có thể tiếp tục gia tăng.

Nhìn chung, triển vọng ngắn hạn của bạc vẫn phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến kinh tế Mỹ và định hướng chính sách của Fed. Trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng và thị trường tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng lãi suất, kim loại quý nhiều khả năng sẽ còn đối mặt với không ít thử thách trước khi tìm được động lực tăng giá bền vững.