MBS: Lịch sử cho thấy mùa World Cup không phải thời điểm vàng cho chứng khoán

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán MB (MBS) nhận định thị trường chứng khoán trong nước đang chứng kiến nhịp phục hồi về vùng 1.900 điểm nhưng lại chìm trong trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng". Bình quân cứ một cổ phiếu tăng giá lại có tới năm cổ phiếu lao dốc. Sự đối lập giữa điểm số và thực tế danh mục đã kéo tâm lý nhà đầu tư xuống mức rất thấp.

Thanh khoản thị trường rơi vào vùng ảm đạm, song MBS cho rằng mức thanh khoản này diễn ra trong bối cảnh chứng khoán thế giới không có tác động tiêu cực và đà bán ròng của khối ngoại đã hạ nhiệt đáng kể.

Nghịch lý đang hiện diện trên thị trường lúc này, theo MBS, là sự thận trọng và "thờ ơ" thái quá của dòng tiền trước hàng loạt chính sách xoay trục vĩ mô mang tính nền tảng. Theo đội ngũ phân tích, những chính sách này không mang lại tác động tức thì mà sẽ phát huy hiệu quả theo thời gian, khi các dự án hạ tầng chuyển động, điểm nghẽn được gỡ bỏ và tăng trưởng kinh tế thực sự được nâng tốc. Do đó, nhà đầu tư có lý do để tin rằng, sau giai đoạn thẩm thấu và hiện thực hóa chính sách, thị trường chứng khoán sẽ dần phản ánh tích cực hơn đối với bức tranh tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế trong giai đoạn mới.

"Bất chấp phản ứng thờ ơ của thị trường, những chuyển dịch mang tính nền tảng từ thượng tầng chính sách đang chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới", báo cáo MBS khẳng định.

Về xu hướng sắp tới, MBS dự báo trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục ảm đạm bất chấp hiệu ứng chốt giá trị tài sản ròng cuối quý hai, điểm số VN-Index lúc này không còn là hệ quy chiếu chuẩn xác. Báo cáo phân tích chỉ ra rằng, nếu bóc tách ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup bao gồm VIC, VHM, VRE và VPL, điểm số thực tế của phần lớn thị trường chỉ đang ở vùng 1.747 điểm, tương đương mức giảm 2,1% so với thời điểm đầu năm.

Thậm chí, nhiều nhóm ngành trọng yếu như hóa chất, bảo hiểm, dầu khí, công nghệ hay bất động sản dân cư vẫn đang ngụp lặn quanh vùng đáy của cuối tháng ba, tương ứng với mốc VN-Index 1.600 điểm hoặc thấp hơn.

Rủi ro toàn thị trường đang bước vào pha giảm dần khi áp lực xả hàng của dòng vốn ngoại dịu bớt và giá dầu đã lùi sâu dưới mức trước thời điểm xảy ra xung đột Mỹ và Iran. Giữa bối cảnh thị trường hờ hững với tin tốt, chuyên gia MBS nhấn mạnh diễn biến của các cổ phiếu cụ thể đáng quan tâm hơn là sự giằng co của chỉ số chung.

Việc VN-Index duy trì ở vùng 1.871 điểm trong khi phần còn lại của thị trường đang chìm trong sắc đỏ mở ra cơ hội lớn cho tầm nhìn trung hạn. MBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng giai đoạn chiết khấu sâu này để tích lũy tài sản cho chu kỳ quý ba và cuối năm, đặc biệt ưu tiên các nhóm ngành như chứng khoán, hàng không, ngân hàng, logistics, sản xuất và phân phối điện, thủy sản và nhóm Vingroup.

Mặt khác, báo cáo MBS cũng chỉ ra biến số mùa vụ "Hiệu ứng World Cup“. Lịch sử cho thấy mùa World Cup không phải là thời điểm vàng cho các chỉ số chứng khoán.﻿

Thực tế, tháng 6 thị trường chứng khoán Việt Nam có xác suất tăng giảm 50%, tuy vậy trong 2 kỳ WorldCup gần đây (2022, 2018), thị trường đều giảm điểm﻿