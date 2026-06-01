Một "đại gia" dầu khí có thể bị loại khỏi rổ VN30 trong kỳ cơ cấu tháng 6

Một trong những thông tin đang được chú ý là việc bộ chỉ số VN30 sẽ được rà soát định kỳ quý 2/2026. Cụ thể, ngày 30/06/2026 là ngày chốt dữ liệu, ngày 15/07/2026 rổ sẽ công bố danh mục mới và ngày 31/07/2026 là ngày giao dịch tái cơ cấu cuối cùng trước khi bộ chỉ số mới có hiệu lực vào ngày 03/08/2026.

Với các dữ liệu tính đến ngày 25/06/2026, Chứng khoán MB cho rằng MCH đáp ứng thời gian niêm yết tối thiểu 6 tháng (ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE 25/12/2025), tỷ lệ FreeFloat, thanh khoản, giá trị giao dịch, tỷ suất vòng quay của MCH cũng đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, sắp xếp theo thứ tự vốn hóa bình quân, MCH xếp thứ 11 nằm trong Top 20 do đó theo quy định MCH được lựa chọn vào VN30. Tương tự như vậy, MBS đánh giá cổ phiếu TCX cũng đáp ứng các tiêu chí xác định, có vốn hóa xếp thứ 20 nằm trong Top 20 do đó theo quy định TCX được lựa chọn vào VN30.

Ở chiều ngược lại, MBS dự báo PLX, TPB sẽ bị loại khỏi VN30 do vốn hóa thấp nhất trong danh mục VN30 hiện tại.

Từ đầu năm đến 25/06/2026, chỉ số VN30 giảm 26,1 điểm, tương đương giảm 1,3%, thấp hơn so với mức tăng 78,58 điểm (4,4%) của VN-Index và mức giảm 108,92 điểm (giảm 4,91%) của VNMidcap. Tỷ trọng của hai mã VIC, VHM trong VN-Index chiếm tới 25%, trong khi đó tỷ trọng của VIC, VHM trong VN30 chỉ chiếm khoảng 16%, VNMidcap không có nhóm cổ phiếu Vingroup, dẫn tới mức tăng không tỷ lệ với đà tăng của VN-Index.

Trên thị trường hiện có 4 quỹ ETF đang sử dụng VN30 làm chỉ số tham chiếu, bao gồm: DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF, MAFM VN30 ETF, với tổng tài sản đạt khoảng 9.585 tỷ đồng tính đến ngày 25/06/2026, trong đó Quỹ ETF DCVFMVN30 chiếm tỷ trọng lớn nhất với 6.200 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, các quỹ ETF VN30 bị rút ròng khoảng 2.513 tỷ.

Tổng hợp trong đợt rà soát tháng 07/2026 này, MBS dự báo các cổ phiếu sẽ được các quỹ mô phỏng mua vào nhiều nhất bao gồm MCH (117,91 tỷ), STB (60,32 tỷ), MWG (48,83 tỷ); ngược lại các cổ phiếu bán ròng nhiều nhất là VJC (-85,75 tỷ), TPB (-51,62 tỷ), VNM (-48,8 tỷ).