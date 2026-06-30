Baoviet Fund miễn phí mua và chuyển đổi quỹ: Bước đi mới gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư

Mới đây, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) công bố biểu phí mới áp dụng từ ngày 15/07/2026 với hàng loạt ưu đãi như miễn hoàn toàn phí mua và phí chuyển đổi giữa các quỹ được xem là bước đi đáng chú ý, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư.

Loại bỏ rào cản chi phí, gia tăng hiệu quả đầu tư

Theo biểu phí mới được công bố, từ ngày 15/07/2026, Baoviet Fund chính thức miễn 100% phí phát hành (phí mua chứng chỉ quỹ) đối với cả ba quỹ mở gồm Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF), Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED).

So với biểu phí trước đây, đây được xem là thay đổi đáng chú ý khi nhà đầu tư không còn phải chịu chi phí ngay tại thời điểm giải ngân. Điều này đồng nghĩa toàn bộ số vốn đầu tư sẽ được đưa vào danh mục ngay từ đầu, thay vì bị khấu trừ một phần cho phí giao dịch.

Theo các chuyên gia tài chính, mặc dù tỷ lệ phí phát hành thường không đáng kể so với giá trị khoản đầu tư, nhưng trong dài hạn, việc tối ưu các khoản chi phí đầu vào có thể tạo ra khác biệt đáng kể nhờ hiệu ứng lãi kép. Khi nhiều vốn hơn được đưa vào đầu tư ngay từ thời điểm ban đầu, khả năng tích lũy tài sản theo thời gian cũng được cải thiện.

Bên cạnh đó, Baoviet Fund cũng áp dụng chính sách miễn hoàn toàn phí chuyển đổi giữa các quỹ. Điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng điều chỉnh, tái cơ cấu danh mục theo mục tiêu tài chính cá nhân hoặc diễn biến thị trường mà không phải lo ngại về chi phí phát sinh trong quá trình chuyển đổi.

Trong thực tế, thị trường tài chính luôn vận động theo chu kỳ. Có những giai đoạn quỹ trái phiếu trở nên hấp dẫn nhờ mặt bằng lãi suất hoặc nhu cầu phòng thủ gia tăng, trong khi ở các giai đoạn khác, quỹ cổ phiếu lại được ưu tiên nhờ triển vọng tăng trưởng tốt hơn của nền kinh tế. Khi không còn rào cản về chi phí chuyển đổi, nhà đầu tư có thêm sự linh hoạt trong việc điều chỉnh danh mục theo mục tiêu đầu tư và diễn biến thị trường.

Thúc đẩy đầu tư dài hạn - Triết lý đầu tư bền vững

Bên cạnh việc miễn phí mua và phí chuyển đổi, Baoviet Fund cũng điều chỉnh mạnh phí mua lại (phí bán) theo hướng ưu tiên những nhà đầu tư gắn bó lâu dài. Cụ thể, đối với quỹ BVBF, mức phí mua lại được áp dụng là 0,5% trong thời gian nắm giữ dưới 12 tháng, giảm còn 0,3% từ trên 12 đến 24 tháng và miễn hoàn toàn sau 24 tháng. Đối với hai quỹ cổ phiếu BVPF và BVFED, mức phí mua lại lần lượt là 1% trong 12 tháng đầu, 0,5% từ trên 12 đến 24 tháng và 0% khi thời gian đầu tư vượt quá 24 tháng.

So với biểu phí cũ đang áp dụng tại BVF, mức phí mua lại mới có sự điều chỉnh tăng lên. Tuy nhiên, đặt trong mặt bằng chung của thị trường quỹ mở, mức phí này vẫn được đánh giá là cạnh tranh. Thông thường, phí bán/chuyển nhượng đối với các quỹ cổ phiếu trong giai đoạn nắm giữ dưới 1 năm dao động khoảng 1,5%-3%, thậm chí có thể cao hơn tùy từng sản phẩm và chính sách phân phối.

Do đó, dù có sự thay đổi so với trước, biểu phí mới của BVF vẫn duy trì ở mức hợp lý so với thị trường, đặc biệt trở nên ưu đãi hơn đáng kể khi nhà đầu tư nắm giữ dài hạn, với mức giảm dần và về 0% sau 24 tháng. Điều này góp phần củng cố định hướng khuyến khích đầu tư bền vững và ổn định dòng vốn trong dài hạn.

Cách thiết kế biểu phí theo "bậc thang thời gian" không chỉ giúp tối ưu chi phí cho nhà đầu tư nắm giữ dài hạn, mà còn góp phần định hướng dòng vốn ổn định, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của quỹ.

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt công bố biểu phí dịch vụ áp dụng cho các quỹ mở, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/07/2026, áp dụng cho cả đầu tư thông thường và đầu tư định kỳ.

Cách thiết kế biểu phí này phản ánh xu hướng đang được nhiều tổ chức quản lý tài sản áp dụng trên thế giới là khuyến khích đầu tư dài hạn thay vì giao dịch ngắn hạn. Theo giới chuyên môn, phần lớn hiệu quả đầu tư của các quỹ được tạo ra trong trung và dài hạn, khi danh mục có đủ thời gian để hấp thụ các biến động ngắn hạn của thị trường và tận dụng đà tăng trưởng của doanh nghiệp.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc duy trì kỷ luật đầu tư trong thời gian đủ dài cũng là điều kiện quan trọng để phát huy hiệu quả của lãi kép - yếu tố được nhiều chuyên gia xem là một trong những động lực tạo nên tăng trưởng tài sản bền vững.

Việc miễn phí mua và miễn phí chuyển đổi quỹ cho thấy Baoviet Fund đang có những điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách phí dịch vụ theo hướng gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư. Bên cạnh việc giảm bớt chi phí giao dịch ban đầu, chính sách mới còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc cơ cấu danh mục và quản lý tài sản. Trong khi đó, phí mua lại vẫn được duy trì ở mức thấp hơn mặt bằng chung của thị trường, giúp nhà đầu tư giảm chi phí khi thực hiện các kế hoạch rút vốn hoặc tái cơ cấu danh mục. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu hiệu quả tích lũy tài sản trong dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với sự gia tăng mạnh mẽ của lực lượng nhà đầu tư cá nhân, những động thái như vậy được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sức hấp dẫn của quỹ mở như một kênh đầu tư chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.

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