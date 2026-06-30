Cứ mỗi ngày lại có thêm 5 người siêu giàu sở hữu trên 30 triệu USD: Đông Nam Á đang chứng kiến cuộc bùng nổ tài sản chưa từng có

Giống như nhiều người siêu giàu Indonesia khác, Febby (tên đã được thay đổi) một nữ doanh nhân thành đạt, dành phần lớn thời gian trong ngày để tìm cách gia tăng tài sản cá nhân. Hoạt động này được thực hiện song song với việc phát triển các mảng kinh doanh bất động sản và thương mại của bà.

Sống tại Menteng, một trong những khu phố thượng lưu nhất Jakarta, Febby phân bổ 40% vốn đầu tư vào vàng, tài sản đã tăng 220% trong ba năm tính đến cuối tháng 1/2026 trước khi xung đột Iran khiến giá trị của nó giảm 23%. Phần lớn số vốn còn lại được rót vào các cổ phiếu liên quan đến tài nguyên. “Tôi nhắm tới các cổ phiếu IPO có tiềm năng sinh lời cao”, người phụ nữ 44 tuổi nói với Nikkei Asia.

Gần đây, bà bắt đầu mua đồng hồ hàng hiệu từ các thương hiệu như Rolex và Patek Philippe, coi chúng không chỉ là biểu tượng địa vị mà còn là các món sưu tầm xa xỉ có thể đồng thời đóng vai trò tài sản dài hạn. “Chúng có giá trị bán lại rất cao”, bà nói.

Theo một báo cáo gần đây về tài sản toàn cầu của công ty môi giới bất động sản Knight Frank có trụ sở tại Anh, việc nữ doanh nhân này tích lũy tài sản là một phần của xu hướng trên khắp Đông Nam Á, vốn được dự báo sẽ tăng tốc trong 5 năm tới. Báo cáo dự báo khu vực này sẽ chứng kiến tốc độ tăng số lượng cá nhân có tài sản ròng siêu cao, UHNWI - tức những người có tài sản ít nhất 30 triệu USD, tính theo tỷ lệ phần trăm, nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác. Bốn trong số 10 quốc gia tăng nhanh nhất được dự báo nằm ở Đông Nam Á.

Trên phạm vi toàn cầu, Indonesia được dự báo ghi nhận mức tăng lớn nhất, với số lượng người siêu giàu tăng 82%, trong khi Việt Nam xếp thứ tư với mức tăng 59%, Philippines đứng thứ chín với mức tăng 49%, và Singapore đứng thứ 10 với mức tăng 46%. Thái Lan cũng lọt vào top 20, xếp thứ 17 với mức tăng 26%.

Nếu tính theo số người thực tế, số lượng UHNWI tại 5 quốc gia này được dự báo tăng từ 16.999 người trong năm nay lên 25.847 người vào năm 2031. Nói cách khác, gần 5 người sẽ gia nhập câu lạc bộ 30 triệu USD mỗi ngày.

Theo báo cáo, điều này “nhấn mạnh tốc độ hình thành các trung tâm tài sản mới trên khắp Đông Nam Á”.

Trong khi đó, công ty tư vấn McKinsey ước tính rằng tài sản tài chính cá nhân có tính thanh khoản tại 5 nước thành viên ASEAN được nhắc đến trong báo cáo tài sản của Knight Frank, cộng thêm Malaysia, sẽ tăng từ 3.500 tỷ USD trong năm ngoái lên 4.700 tỷ USD vào năm 2030.

Sumit Agarwal, giáo sư tại Khoa Kinh tế, Tài chính và Bất động sản của Trường Kinh doanh NUS, Singapore, không ngạc nhiên khi Indonesia đứng đầu danh sách của Knight Frank.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á không chỉ có một trong những thị trường nội địa lớn nhất thế giới, mà còn sở hữu các hàng hóa như nickel, than đá và dầu cọ. Công nghiệp, kinh doanh nông nghiệp, tài chính số và bất động sản cũng đều là những động lực tạo lập tài sản.

“Khi các doanh nghiệp chính thức hóa hoạt động, niêm yết, hợp nhất hoặc thu hút vốn nước ngoài, tài sản của các chủ sở hữu tư nhân được định giá lại”, ông nói, đồng thời cho biết đây thường là cách tài sản tăng lên không đơn giản đến từ thu nhập, mà từ giá trị các cổ phần sở hữu tăng vọt.

Theo một báo cáo được Viện Nghiên cứu Capgemini công bố trong tháng này, cơn bùng nổ cổ phiếu công nghệ là một động lực lớn khác thúc đẩy tích lũy tài sản ở châu Á trong vài năm qua.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phân khúc cá nhân có tài sản ròng cao đã mở rộng đáng kể trong năm 2025, với tổng tài sản tăng 10,5% và số lượng người tăng 9,4%, được thúc đẩy bởi tăng trưởng dựa trên công nghệ. Các thị trường cổ phiếu trong khu vực diễn biến mạnh mẽ, với chỉ số FTSE Asia Pacific tăng 28,3%, được dẫn dắt bởi các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản.

Hay như cách một nữ doanh nhân giàu có tại Manila, người đề nghị không nêu tên, mô tả tình hình: “Ngày nay, quá trình tạo lập tài sản nhanh chóng được thúc đẩy bởi công nghệ và đổi mới, cho phép một làn sóng doanh nhân trẻ mới nhảy vọt từ con số không lên thành có gì đó trong tay”.

Theo Capgemini, giới siêu giàu cũng đang đa dạng hóa cách quản lý tài sản. Năm 2019, 39% cá nhân có tài sản ròng cao được Capgemini định nghĩa là những người có ít nhất 1 triệu USD tài sản có thể đầu tư, cho biết họ làm việc với một công ty duy nhất. Đến năm 2025, con số này đã giảm xuống chỉ còn 19%. Ngược lại, tỷ lệ HNWI làm việc với 4 đến 6 công ty quản lý tài sản đã tăng mạnh từ 12% lên 25%.

Sự phân mảnh này phản ánh mức độ tinh vi ngày càng tăng của các HNWI và niềm tin của họ rằng các nhà cung cấp chuyên biệt phù hợp hơn với từng nhu cầu và tình huống sử dụng cụ thể. Dù là tìm kiếm quyền tiếp cận các khoản đầu tư thay thế, chiến lược tối ưu thuế hay quản lý tài sản số, các HNWI ngày càng có động lực làm việc với nhiều nhà cung cấp.

Tại Singapore, nơi được xem là trung tâm tài sản của khu vực, “khách hàng, bao gồm cả các HNWI trẻ tuổi hưởng lợi từ chuyển giao tài sản, đang tìm kiếm khả năng tiếp cận sản phẩm rộng hơn, mức độ cá nhân hóa sâu hơn và nhiều tư vấn hơn”, Kartik Ramakrishnan, CEO đơn vị kinh doanh chiến lược dịch vụ tài chính của Capgemini nói.

Sức hấp dẫn của Singapore được củng cố bởi việc không đánh thuế lãi vốn, mang lại lợi ích cho cả người dân trong nước lẫn người nước ngoài. Tuy nhiên, một số quốc gia, chẳng hạn Indonesia, đánh thuế lãi vốn đối với tài sản nắm giữ ở nước ngoài cao hơn so với tài sản trong nước.

Theo đó, các ngân hàng và cố vấn đang cạnh tranh quyết liệt để quản lý tài sản của giới giàu có trong khu vực. Mảng kinh doanh này được kỳ vọng sinh lợi đến mức tổ chức tài chính lớn nhất Singapore, DBS Group Holdings, trong tháng này đã công bố kế hoạch mở rộng đáng kể hoạt động ngân hàng tư nhân và các mảng liên quan trên khắp châu Á, với Indonesia nằm trong nhóm mục tiêu hàng đầu bên ngoài Singapore.

Còn Oversea-Chinese Banking Corp., ngân hàng lớn thứ ba Singapore, tuần trước tiết lộ rằng số lượng nhân sự quản lý quan hệ khách hàng của ngân hàng tại Indonesia sẽ tăng gấp đôi lên 400 người vào cuối năm.

McKinsey ước tính trong tổng tài sản tài chính cá nhân có tính thanh khoản do người dân trong khu vực sở hữu, khoảng 25% đến 35% được các chuyên gia quản lý, dù tại Singapore tỷ lệ này khoảng 60%.

Một chỉ dấu cho thấy tài sản tại Việt Nam, nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN, đang gia tăng là số lượng máy bay doanh nghiệp ngày càng nhiều. Năm ngoái có 15 chiếc, tăng từ 9 chiếc một năm trước đó, mức tăng nhanh nhất châu Á - Thái Bình Dương, theo công ty tư vấn hàng không Asian Sky Group.

Paul Desgrosseilliers, tổng giám đốc ExecuJet Haite, đơn vị bảo dưỡng máy bay riêng, giải thích rằng “quốc gia này gần như không có máy bay doanh nghiệp trước năm 2020”, đồng thời nói thêm rằng các lãnh đạo thường bay riêng tới Bắc Mỹ và châu Âu để tránh phải dừng nối chuyến thương mại trên hành trình. “Điều này không chỉ giúp họ tránh những chặng quá cảnh mệt mỏi mà còn cho phép họ làm việc hiệu quả và riêng tư trong suốt chuyến bay”.

Chuyên gia tư vấn McKinsey Arsh Khosla kỳ vọng sự gia tăng tài sản này sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với các dịch vụ tư vấn, du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Khách hàng “muốn biết đâu là thứ tốt nhất trên thị trường, ai đang cung cấp nó” và họ có thể “nhận các dịch vụ được thiết kế riêng” ở đâu.

Giống như Febby, người xuất thân từ một gia đình doanh nhân Indonesia, nhiều UHNWI tại Đông Nam Á gây dựng tài sản thông qua các tập đoàn gia đình.

Cristina Ulang, trưởng bộ phận nghiên cứu tại First Metro Investment Corp. ở Philippines nói: “Chiến lược chính của họ là sở hữu một danh mục kinh doanh đa dạng, và khi các tập đoàn này giành được niềm tin của thị trường, lòng trung thành với thương hiệu và tiếp tục thành công, khối tài sản lớn đó sẽ lan tỏa sang các doanh nghiệp Philippines khác trong chuỗi cung ứng của họ”.

Giới giàu tại Philippines cũng đang đa dạng hóa khoản đầu tư. Joey Bondoc, trưởng bộ phận nghiên cứu của Colliers Philippines, nói với Nikkei Asia rằng thay vì mua căn hộ chung cư từ các nhà phát triển bất động sản hạng sang ở Manila, một số người đang chọn mua các lô đất tại những tỉnh lân cận như Laguna và Batangas.

Tại Thái Lan, số lượng UHNWI có thể không tăng nhanh như những nơi khác bởi, ngoài việc tăng trưởng kinh tế chậm hơn, tài sản đang ngày càng tập trung thay vì được phân bổ rộng hơn. Các chuyên gia phân tích còn lưu ý rằng một số gia đình nổi tiếng tại đây đang thống trị thế giới kinh doanh.

Ví dụ, Dhanin Chearavanont, người đứng đầu 87 tuổi của tập đoàn nông nghiệp CP Group, trong nhiều năm được xem là người giàu nhất Thái Lan, tạo lập tài sản từ các mảng kinh doanh trải dài từ chăn nuôi đến chế biến thực phẩm.

Công ty của ông gần đây cũng mở rộng mảng viễn thông True Corp., đơn vị năm 2023 đã sáp nhập với Total Access Communications, DTAC, chi nhánh Thái Lan của nhà mạng Na Uy Telenor, qua đó khiến gia đình ông trở thành chủ sở hữu một trong những công ty viễn thông lớn nhất nước này.

Somchai Jitsuchon, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan nói: “Với phạm vi kinh doanh rộng như vậy, người giàu càng giàu hơn và khoảng cách bất bình đẳng ngày càng lớn”.

Agarwal tại Trường Kinh doanh NUS cho rằng sự phân bổ tài sản là điều quan trọng, bởi “tăng trưởng số lượng UHNWI không tự động đồng nghĩa với thịnh vượng trên diện rộng... phép thử then chốt là liệu quá trình tạo lập tài sản có tạo ra việc làm, năng suất, nguồn thu thuế, hạ tầng tốt hơn và khả năng đi lên trong xã hội hay không hay nó vẫn chỉ tập trung trong đất đai, giấy phép... và các lĩnh vực có liên hệ chính trị”.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng khi tài sản trong khu vực tăng quá nhanh, các nhà quản lý tài chính và quan chức sẽ phải tiếp tục cảnh giác với các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tham nhũng.

Ví dụ, tại Singapore, trong khi số lượng văn phòng gia đình đã tăng đều trong những năm gần đây, rủi ro tiếp xúc với tiền bẩn đã dẫn tới các yêu cầu thẩm định nghiêm ngặt hơn về nguồn gốc tài sản.

Jeffrey Chow, CEO công ty tư vấn tài sản PFPFA, đơn vị quản lý danh mục của các triệu phú đến từ Singapore, Malaysia và Indonesia, cho biết ông đã trở nên thận trọng hơn nhiều trong việc ngăn ngừa nguy cơ đồng lõa với hoạt động rửa tiền.

“Mở tài khoản hiệu quả hơn sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh của ngành quản lý tài sản, đồng thời vẫn duy trì các tiêu chuẩn cao”, Chow nói.

Theo: Nikkei