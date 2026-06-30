MSB tất toán lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng chỉ sau 1 năm phát hành

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX), HĐQT MSB và nhà đầu tư về kết quả đợt mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 23/6/2026, MSB đã tiến hành mua lại toàn bộ 1.000 trái phiếu mã MSB12506 với giá mua lại 1,052 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị mua lại thực tế là 1.052 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được MSB phát hành ngày 23/6/2025, với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng; kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 23/6/2028.

Nguồn: HNX

Như vậy, MSB đã tất toán lô này chỉ sau 1 năm phát hành. Đây là lô trái phiếu thứ 6 mà ngân hàng tiến hành mua lại kể từ đầu năm đến nay.

Trước đó, ngày 11/6, MSB đã chi tất toán sớm toàn bộ trái phiếu mã MSB12505 với giá trị mua lại thực tế là 1,052 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này do MSB phát hành ngày 11/6/2026, có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 11/6/2028.

Ở chiều ngược lại, ngày 20/5/2026, MSB đã chào bán 2.000 trái phiếu mã MSB12603, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 20/5/2029. Lãi suất cố định 8,45%/năm.

Trong diễn biến khác, MSB mới đây cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Cụ thể, tính đến 28/5, danh sách này có thêm Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Trường Long sở hữu 149,8 triệu cổ phiếu, chiếm 4,8% vốn MSB. Người liên quan của doanh nghiệp này không nắm giữ cổ phiếu MSB nào.

Bên cạnh đó, MSB có thêm cổ đông ngoại mới là Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ thuộc Dragon Capital - với lượng nắm giữ 32,2 triệu cổ phiếu, tương đương 1,06% vốn. Người liên quan của VEIL cũng sở hữu hơn 20,5 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 0,66% vốn.

Các cổ đông khác có tên trong danh sách này gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) với 6,05% vốn, tương đương 188,71 triệu cổ phiếu, Công ty CP Đầu tư Ricohomes nắm giữ 4,98% chiếm 155,38 triệu cổ phiếu, Công ty CP Jasper Investment nắm giữ 4,87% tương đương 151,88 triệu cổ phiếu, quỹ ngoại Buenavista Holdings Limited sở hữu 2,37% vốn tương đương hơn 74 triệu cổ phiếu.

Cũng có tên trong danh sách là Công ty TNHH Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội nắm gần 121,98 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,91%), Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài nắm 154,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,96%).

Công ty CP Sapphire Invest nắm 98,98 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,17%), người liên quan nắm giữ 14,8 triệu cổ phiếu chiếm 0,48% vốn. Công ty CP ROX Key Holdings nắm 46,8 triệu cổ phiếu chiếm 1,5%; người liên quan của tổ chức này nắm 54,8 triệu cổ phiếu chiếm 1,76%.

PV