FPT hoàn tất phát hành gần 11 triệu cổ phiếu ESOP

Công ty Cổ phần FPT (MCK: FPT, sàn HoSE) vừa có các văn bản báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 24/6/2026, FPT đã phân phối thành công hơn 8,5 triệu cổ phiếu ESOP cho 391 cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2025 (ESOP 1). Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã hoàn tất phát hành hơn 2,3 triệu cổ phiếu ESOP cho 9 cán bộ quản lý cấp cao năm 2026 (ESOP 2). Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 10 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, FPT đã thu về gần 108,2 tỷ đồng từ 2 đợt phát hành cổ phiếu nêu trên. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

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Theo danh sách người lao động tham gia mua cổ phiếu ESOP lần này của FPT, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa đã mua 428.368 cổ phiếu (328.368 cổ phiếu ESOP 1 và 100.000 số phiếu ESOP 2); Phó Tổng Giám đốc Phạm Minh Tuấn mua 490.082 cổ phiếu (284.082 cổ phiếu ESOP 1 và 206.000 cổ phiếu ESOP 2);...

Trong một diễn biến khác, trước đó ngày 10/6/2026, FPT đã tiến hành chi trả cổ tức còn lại năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với hơn 1,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, FPT sẽ phải chi khoảng hơn 1.700 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Hồi tháng 12/2025, FPT cũng đã chi hơn 1.700 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, FPT đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cả năm 2025 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 20%. Như vậy, sau khi hoàn tất đợt chi trả cổ tức nêu trên, FPT sẽ hoàn thành phương án chia cổ tức đã đề ra.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, FPT ghi nhận doanh thu thuần gần 12.480 tỷ đồng, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 2.476,8 tỷ đồng, giảm 4,6%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản giảm 22,2% so với đầu năm, xuống còn hơn 68.586 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 28.464 tỷ đồng, giảm 35,9%.