Gần 1,3 tỷ cổ phiếu trên HOSE đón tin vui

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu MCH Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân do cổ phiếu đã đủ thời gian niêm yết 6 tháng.

Trước đó, trong ngày 25/12/2025, hơn 1 tỷ cổ phiếu MCH đã chính thức niêm yết trên HoSE, với giá tham chiếu 212.800 đồng/cổ phiếu. Sau các đợt tăng vốn, lượng cổ phiếu niêm yết của MCH đạt gần 1,3 tỷ đơn vị. Hiện thị giá chốt phiên 29/6 đạt 131.000 đồng/cp, tương ứng vốn hóa hơn 171.500 tỷ đồng.

Liên quan, cổ phiếu MCH đang được giới phân tích dự báo có thể được rổ VN30 thêm mới trong kỳ cơ cấu quý 2/2026. Ngày 15/07 tới đây rổ sẽ công bố danh mục mới và ngày 31/07/2026 là ngày giao dịch tái cơ cấu cuối cùng.

Theo MBS, cổ phiếu MCH đã đáp ứng thời gian niêm yết tối thiểu 6 tháng, tỷ lệ FreeFloat, thanh khoản, giá trị giao dịch, tỷ suất vòng quay của MCH cũng đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, sắp xếp theo thứ tự vốn hóa bình quân, MCH xếp thứ 11 nằm trong Top 20. Công ty chứng khoán dự báo các quỹ ETF tham chiếu rổ VN30 có thể mua vào hơn 3 triệu cổ phiếu MCH để thêm mới vào danh mục.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần đạt 30.557 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 1,1% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.764 tỷ đồng. Điểm sáng là mảng kinh doanh quốc tế với mức tăng trưởng mạnh mẽ lên tới 26,8% và đóng góp 1.674 tỷ đồng vào tổng cơ cấu doanh thu của toàn công ty.

Năm 2026, ban lãnh đạo công ty đặt ra mục tiêu doanh thu thuần dao động từ 33.800 đến 35.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng từ 11% đến 15% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 7.450 đến 7.800 tỷ đồng, tăng trưởng từ 10% đến 15%.

Sau quý 1/2026, doanh thu thuần của Masan Consumer đạt 8.472 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 11,5%, tương ứng biên lợi nhuận 21,2%