Tỉnh duy nhất tên có 2 dấu sắc vừa chứng kiến kỷ lục hơn 1 triệu tỷ đồng, Vingroup, FLC, Đèo Cả… góp mặt

Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển các dự án năng lượng, hạ tầng giao thông, dịch vụ và du lịch... Ảnh: VGP

Tỉnh này là Đắk Lắk.

Ngày 27/6 vừa qua, tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 25 dự án, với tổng vốn đăng ký 40.294 tỷ đồng.

Trong đó, theo Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk, nhiều dự án có quy mô lớn được chấp thuận đầu tư như Nhà máy điện mặt trời nổi Srêpốk 3 (7.661 tỷ đồng), Khu công nghiệp Hòa Xuân Tây (4.700 tỷ đồng), Nhà máy điện gió Thuận Phong Đắk Lắk (3.843 tỷ đồng), Khu công nghiệp Hòa Xuân Đông (3.807 tỷ đồng), các dự án điện gió NT1, NT2 (3.807 tỷ đồng), Nhà máy điện gió Krông Năng 1.1 và 1.2 (2.578 tỷ đồng), Trạm biến áp 500 kV Krông Buk và đấu nối (2.150 tỷ đồng), cùng với nhiều dự án nhà ở xã hội, chế biến nông sản, chăn nuôi và hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời, tỉnh đã ký kết bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư đối với 78 dự án, có tổng vốn hơn 1,02 triệu tỷ đồng.

Các dự án nghiên cứu đầu tư này tập trung vào ba nhóm lĩnh vực chính, bao gồm năng lượng; hạ tầng giao thông, khu - cụm công nghiệp và đô thị; công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Nhiều nhà đầu tư đã đề xuất phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời, trung tâm dữ liệu AI sử dụng năng lượng tái tạo, cùng các dự án cao tốc, cảng biển, logistics và khu công nghiệp quy mô lớn.

Đáng chú ý, trong danh sách các nhà đầu tư góp mặt có nhiều doanh nghiệp lớn như Vingroup, Hòa Phát, FLC, Xuân Thiện, Đèo Cả…

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, việc công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra không gian phát triển mới và tạo nền tảng để Đắk Lắk bứt phá trong giai đoạn tới.

Hơn nữa, việc 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký trên 1 triệu tỷ đồng được trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác ngay tại Hội nghị chính là minh chứng sinh động cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, triển vọng phát triển và tầm nhìn chiến lược của tỉnh. Đồng thời, đây là nguồn lực quan trọng để Đắk Lắk thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cũng như xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào Đắk Lắk

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Báo Xây dựng

Trong 78 dự án có tổng vốn hơn 1,02 triệu tỷ đồng, với lĩnh vực năng lượng, tiêu biểu là Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió công suất 5.000 MW kết hợp tổ hợp chăn nuôi chất lượng cao và năng lượng tái tạo, với tổng vốn khoảng 192.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, CTCP Năng lượng Vinenergo (thuộc hệ sinh thái Vingroup) nghiên cứu đầu tư các dự án điện gió và điện mặt trời với tổng công suất khoảng 6 GW, tổng vốn đầu tư khoảng 121.460 tỷ đồng.

Ngoài ra, CTCP Tập đoàn T&T nghiên cứu 3 dự án, bao gồm Khu đô thị hỗn hợp cửa ngõ phía Đông Buôn Ma Thuột, Khu đô thị xanh, thông minh và sinh thái phía Tây đô thị Tuy Hòa cùng các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư là khoảng 114.631 tỷ đồng.

CTCPTập đoàn FLC đề xuất nghiên cứu các dự án bất động sản đô thị, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo, với tổng vốn khoảng 25.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn BIN Corporation nghiên cứu đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Thành thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên và Tổ hợp hạ tầng Trung tâm dữ liệu AI hoàn chỉnh sử dụng năng lượng tái tạo, với tổng vốn khoảng 54.399 tỷ đồng.

Với lĩnh vực hạ tầng giao thông, khu - cụm công nghiệp và đô thị, Tập đoàn Đèo Cả nghiên cứu tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23). Trong khi đó, Tập đoàn Hòa Phát nghiên cứu triển khai Khu công nghiệp Hòa Tâm, Bến cảng Bãi Gốc, Tổ hợp gang thép Hòa Phát tại KCN Hòa Tâm cùng khu nhà ở chuyên gia, ký túc xá và các công trình phục vụ người lao động.

Sau khi sáp nhập với Phú Yên, Đắk Lắk là tỉnh duy nhất ở Việt Nam có tên gọi chứa hai dấu sắc. Với diện tích tự nhiên hơn 18.000 km2, Đắk Lắk trở thành một trong những địa phương có diện tích lớn nhất cả nước. Tỉnh cũng sở hữu vị trí chiến lược khi kết nối với duyên hải Nam Trung Bộ, thông qua hệ thống quốc lộ, cao tốc đang được đầu tư và mạng lưới cảng biển, sân bay lân cận. Đáng chú ý, Đắk Lắk còn có thế mạnh phát triển nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, logistics và du lịch, nhờ quỹ đất lớn, tài nguyên phong phú cùng dư địa phát triển rộng. Đây cũng là một trong những yếu tố hấp dẫn thu hút đông đảo nhà đầu tư.



