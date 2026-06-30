Chủ tịch Dragon Capital kiến nghị 5 giải pháp để hút dòng vốn ngoại có chất lượng

Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tại Hội nghị, tham luận về "Giải pháp phát triển thị trường vốn để khuyến khích dòng vốn nước ngoài có chất lượng", ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital chúc mừng Việt Nam về việc ban hành Nghị quyết mới liên quan đến vai trò của vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế.

Theo quan điểm của Dragon Capital, đây là một Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế. Nghị quyết đã khẳng định rõ rằng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận không tách rời của nền kinh tế quốc gia Việt Nam. Điều đó thể hiện cam kết đối xử bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, tạo dựng niềm tin và là thông điệp rất tích cực đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Điểm thứ hai, Nghị quyết nhấn mạnh rằng thu hút đầu tư không chỉ hướng đến quy mô vốn, mà còn chú trọng chất lượng của dòng vốn. Điều đó bao gồm công nghệ tiên tiến, đội ngũ chuyên gia, năng lực quản trị hiện đại và các chuẩn mực quản trị quốc tế. Đây là định hướng rất đúng đắn, giúp nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.

Thứ ba, Nghị quyết khẳng định rõ quan điểm phát triển bền vững: thu hút đầu tư nước ngoài không được đánh đổi môi trường, tài nguyên thiên nhiên hay hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với định hướng này.

Ông Dominic Scriven bày tỏ phấn khởi khi Nghị quyết xác định thị trường vốn và các nhà đầu tư trên thị trường vốn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thu hút và phát huy hiệu quả của nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, trao đổi online về "Giải pháp phát triển thị trường vốn để khuyến khích dòng vốn nước ngoài có chất lượng"

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Dragon Capital kiến nghị một số nội dung. Trước hết, để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng nhanh của Việt Nam, một trong những thách thức lớn không chỉ là quy mô nguồn vốn mà còn là chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Hiện nay, Kho bạc Nhà nước có thể phát hành trái phiếu kỳ hạn dài với lãi suất khoảng 4% mỗi năm. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nếu phát hành trái phiếu kỳ hạn ba năm vẫn phải chấp nhận mức lãi suất từ 10–12% mỗi năm, còn kỳ hạn năm năm gần như rất khó thực hiện. Khoảng chênh lệch này là quá lớn. Theo góc nhìn của Dragon Capital, cần có những giải pháp nhằm từng bước thu hẹp chi phí vốn cho khu vực doanh nghiệp.

Kiến nghị thứ nhất là Chính phủ nghiên cứu cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp FDI giữ lại lợi nhuận tại Việt Nam thay vì chuyển toàn bộ ra nước ngoài.

Một giải pháp có thể xem xét là xây dựng cơ chế lãi suất phù hợp đối với các khoản tiền gửi bằng đô la Mỹ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại hệ thống ngân hàng Việt Nam. Điều này sẽ góp phần bổ sung nguồn vốn ngoại tệ ổn định cho nền kinh tế.

Kiến nghị thứ hai là tiếp tục đẩy nhanh tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng tới mục tiêu trở thành thị trường mới nổi trước năm 2030.

Dragon Capital đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc triển khai hệ thống CCP. Bên cạnh đó, Dragon Capital kiến nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu hai nội dung quan trọng. Thứ nhất là xem xét nới lỏng hoặc điều chỉnh các quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với những ngành nghề và doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực trọng yếu liên quan đến an ninh quốc gia. Thứ hai là tiếp tục hoàn thiện cơ chế giao dịch ngoại hối nhằm tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường vốn Việt Nam.

Kiến nghị thứ ba liên quan đến điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Dragon Capital hoàn toàn đồng tình với quy định doanh nghiệp đang thua lỗ không đủ điều kiện niêm yết. Tuy nhiên, quy định không cho phép doanh nghiệp có lỗ lũy kế được niêm yết đang tạo ra rào cản đáng kể đối với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế số và trí tuệ nhân tạo. Đây là những doanh nghiệp thường phải trải qua giai đoạn đầu tư dài, chấp nhận lỗ trong thời kỳ đầu trước khi tạo ra lợi nhuận. Dragon Capital kiến nghị nghiên cứu điều chỉnh quy định này theo hướng phù hợp hơn với đặc thù của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Kiến nghị thứ tư là tiếp tục thúc đẩy phát triển các trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Theo phân tích của Dragon Capital, trong khuôn khổ các trung tâm tài chính này, Việt Nam có cơ hội xây dựng cơ chế phát hành riêng lẻ chuyên biệt dành cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp quốc tế. Đây sẽ là một kênh huy động vốn rất hiệu quả cho nền kinh tế.

Kiến nghị cuối cùng là đẩy mạnh phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức trong nước. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp thị trường vốn Việt Nam phát triển ổn định, bền vững và giảm phụ thuộc vào dòng vốn ngắn hạn.

Lãnh đạo Dragon Capital cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường vốn. Dragon Capital sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa các nguồn vốn quốc tế và thị trường vốn Việt Nam; tiếp tục đồng hành cùng Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán; tiếp tục ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp có chất lượng cao, quản trị minh bạch, quản trị rủi ro hiệu quả và tuân thủ các tiêu chuẩn ESG về môi trường, xã hội và quản trị. Đồng thời, Dragon Capital cam kết tích cực hỗ trợ phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức trong nước, góp phần xây dựng một thị trường vốn Việt Nam ngày càng sâu rộng, hiện đại và bền vững.