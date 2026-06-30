HOSE cập nhật loạt cổ phiếu bị cắt margin cuối tháng 6

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Tính đến 29/6/2026, 65 cổ phiếu không được giao dịch margin trên HOSE. Đây là các cổ phiếu thuộc diện cảnh báo, kiểm soát (ABS, APH, BCG, DLG, DQC, DRH, LDG, PVT, PMG, TCD, TDH, TLH, TTF, VCA……) hay thời gian niêm yết dưới 06 tháng (AAN, CRV, GEL, GHC, NTC, PDV,…), hoặc LNST là số âm (DAH, HAP, SBV, ST8, TNH).

Ngoài ra, HoSE cũng cắt margin đối với cổ phiếu của các doanh nghiệp nhận ý kiến kiểm toán không phải là chấp nhận toàn phần cho báo cáo tài chính như BMI, VPG, YBM hay Công ty chậm công bố thông tin như DGC, DTA, VMD.

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán cấp để mua 65 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.