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Thị trường tiền số hôm nay, 30-6: Diễn biến trái chiều

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Trong khi Bitcoin giảm hơn 1%, các đồng tiền số khác như Ethereum và Solana lần lượt tăng hơn 0,4% và 1%.

Chiều 30-6, thị trường tiền số diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 1%, xuống khoảng 59.200 USD.

Ngược lại, Ethereum tăng 0,4% lên 1.581 USD, Solana tăng hơn 1% lên 73,5 USD. Trong khi đó, BNB và XRP lần lượt giảm hơn 0,5%, xuống 550 USD và 1 USD.

Theo Cointelegraph, trong bối cảnh thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, quỹ ARK Invest của Cathie Wood đẩy mạnh mua vào cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến tiền số như Coinbase, Circle và Bullish. Trong ba phiên gần nhất, quỹ đã giải ngân khoảng 43,5 triệu USD.

Cụ thể, ARK Invest mua thêm 122.544 cổ phiếu Coinbase trị giá khoảng 18,6 triệu USD và 169.777 cổ phiếu Circle trị giá gần 12,9 triệu USD.

Ngoài ra, quỹ còn chi khoảng 5,2 triệu USD mua cổ phiếu Bullish, đầu tư thêm 5,12 triệu USD vào Robinhood và khoảng 1,69 triệu USD vào SoFi Technologies.

Động thái này diễn ra khi tâm lý nhà đầu tư với nhóm cổ phiếu tiền số vẫn thận trọng. Trong một tháng qua, cổ phiếu Circle, Coinbase và Bullish lần lượt giảm 27,6%, 16,9% và 26,3%.

Cùng thời điểm, Bitcoin có lúc rơi xuống 58.190 USD, mức thấp nhất gần hai năm, khi kỳ vọng Quốc hội Mỹ thông qua dự luật CLARITY trước bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 suy giảm.

Thị trường tiền số hôm nay, 30-6: Diễn biến trái chiều- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 59.269 USD Nguồn: OKX

Phần lớn cổ phiếu mới mua được phân bổ vào hai quỹ chủ lực là ARK Innovation ETF (ARKK) và ARK Next Generation Internet ETF (ARKW), cho thấy chiến lược tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng đầu tư.

Ở diễn biến khác, Ngân hàng BNY mở rộng nền tảng lưu ký tài sản số, cho phép khách hàng tổ chức lưu trữ, chuyển, phát hành và quy đổi USD Coin (USDC).

Đây là đồng tiền ổn định đầu tiên được tích hợp trên hệ thống này, giúp khách hàng có thể chuyển đổi trực tiếp giữa USD và USDC, đồng thời thực hiện giao dịch ngay trên nền tảng.

Động thái này đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác giữa BNY và Circle. Trước đây, BNY chủ yếu lưu ký tài sản bảo chứng cho USDC, còn nay trực tiếp cung cấp các dịch vụ liên quan đến đồng tiền này.

Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng sang các đồng tiền ổn định khác và các giải pháp thanh toán bằng tài sản số.

Hiện BNY quản lý khoảng 59.300 tỉ USD tài sản lưu ký và phục vụ hơn 90% doanh nghiệp thuộc Fortune 100, trong khi USDC là stablecoin lớn thứ hai thế giới với lượng lưu hành hơn 73,8 tỉ USD.

Tại châu Âu, khuôn khổ MiCA của Liên minh châu Âu sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7. Trước thời điểm này, tiến độ cấp phép giữa các quốc gia có sự chênh lệch rõ rệt.

Theo ESMA, Đức dẫn đầu với 57 doanh nghiệp được cấp phép, chiếm khoảng 23% tổng số 244 giấy phép. Pháp và Hà Lan cùng đứng sau với khoảng 11%.

Những số liệu này cho thấy dù MiCA được kỳ vọng tạo ra thị trường tài sản số thống nhất, việc triển khai giữa các quốc gia vẫn chưa đồng đều trước thời điểm kết thúc giai đoạn chuyển tiếp.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

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