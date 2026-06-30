Chuyện gì đây: Một cổ phiếu bất động sản KCN bị tự doanh CTCK "xả" nửa nghìn tỷ trong phiên cuối tháng 6

Thị trường ghi nhận phiên cuối quý 2 tiếp tục giao dịch tích cực hơn với khối lượng giao dịch cải thiện 3 phiên liên tiếp. Dù vậy, lực cầu ghi nhận chững lại so với phiên sáng cùng việc nhiều cổ phiếu thu hẹp biên độ tăng khiến VN-Index đã có lúc lùi về dưới mốc tham chiếu vào cuối phiên. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.860,01 điểm, tăng 5,04 điểm, tương đương 0,27%. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh tay gần 1.200 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Tự doanh CTCK mua ròng nhẹ 3 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại KBC với giá trị -496 tỷ đồng, tiếp theo là GEX (-75 tỷ), PC1 (-15 tỷ), VCB (-13 tỷ) và HHV (-8 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như OCB (-7 tỷ), MWG (-5 tỷ), BID (-5 tỷ), HPG (-2 tỷ) và ACB (-1 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 153 tỷ đồng. Theo sau là E1VFVN30 (83 tỷ), FPT (72 tỷ), FUEKIV30 (68 tỷ), SSI (33 tỷ), MBB (25 tỷ), TCB (25 tỷ), VHM (23 tỷ), VNM (17 tỷ) và VIC (16 tỷ đồng).