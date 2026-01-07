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Lời khuyên cho người “đu đỉnh” vàng giá 180 triệu đồng/lượng

| | Thị trường chứng khoán

Lời khuyên cho người “đu đỉnh” vàng giá 180 triệu đồng/lượng

Ông Huy cho rằng vàng có thể dần tạo đáy, nhưng khả năng xuất hiện một nhịp tăng mạnh ngay trong nửa cuối năm là không cao.

Sau giai đoạn tăng nóng, giá vàng đã bước vào nhịp điều chỉnh mạnh khi đồng USD duy trì sức mạnh và Fed phát tín hiệu có thể giữ lãi suất cao lâu hơn. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao rơi vào trạng thái lo lắng, đặc biệt với những người xuống tiền tại vùng đỉnh khoảng 180 triệu đồng/lượng.

Theo ông Bùi Văn Huy - Phó Giám đốc FIDT , để nhìn nhận diễn biến của vàng cần đặt kim loại quý này trong vai trò kép: vừa là một loại hàng hóa, vừa là một tài sản mang tính tiền tệ, được sử dụng như công cụ dự trữ và phòng thủ trước các biến động lớn.

Trong những năm gần đây, khi nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới gia tăng nắm giữ vàng, vai trò tiền tệ của kim loại quý này ngày càng rõ nét. Theo ông Huy, khoảng 60-70% diễn biến giá vàng hiện nay có thể lý giải thông qua biến động của đồng USD, khi mối quan hệ truyền thống vẫn được duy trì: USD mạnh thường gây áp lực lên vàng và ngược lại.

Hiện tại, đồng USD đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed duy trì chính sách lãi suất cao trong thời gian dài hơn, thậm chí có thể tiếp tục cứng rắn vào cuối năm. Đây là yếu tố chính đang chi phối xu hướng giảm của vàng và có thể tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian tới.

Ông Huy cho rằng vàng có thể dần tạo đáy, nhưng khả năng xuất hiện một nhịp tăng mạnh ngay trong nửa cuối năm là không cao.

Đối với những nhà đầu tư đã mua vàng ở vùng giá cao, chuyên gia cho rằng điều quan trọng không phải là kỳ vọng vàng nhanh chóng quay lại đỉnh cũ, mà cần đánh giá lại vai trò của vàng trong tổng thể danh mục đầu tư.

Theo ông, vàng vẫn là một tài sản có thể phân bổ trong dài hạn nhằm đa dạng hóa danh mục, đặc biệt trong bối cảnh các rủi ro về lạm phát và tỷ giá vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, tỷ trọng vàng nên phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư, thay vì tập trung quá lớn chỉ vì kỳ vọng giá sẽ phục hồi nhanh.

Điều không nên làm trong giai đoạn này là tiếp tục dồn tỷ trọng quá lớn vào vàng với kỳ vọng hồi phục mạnh trong ngắn hạn. Vàng có thể tạo đáy dần, nhưng khả năng tăng mạnh ngay là không cao” , ông Huy nhận định.

Theo chuyên gia, lời khuyên cho những người đang nắm giữ vàng là nên rà soát lại tỷ trọng trong toàn bộ danh mục. Nếu tỷ trọng vàng đang thấp hơn mục tiêu dài hạn hoặc chưa có vàng, có thể cân nhắc mua từng phần. Ngược lại, nếu tỷ trọng đã quá cao, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp hồi để cơ cấu, đưa danh mục về trạng thái cân bằng hơn.

Mai Chi

markettimes.vn

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