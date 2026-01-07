Dự báo lợi nhuận quý 2 của 68 doanh nghiệp “hot”: Xuất hiện cái tên có thể tăng trưởng 1.400%

Trong báo cáo mới công bố, bộ phận phân tích Chứng khoán MB (MBS Research) ước tính lợi nhuận quý 2/2026 của toàn thị trường có thể tăng 15% so với cùng kỳ, trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều thách thức từ áp lực giá dầu và lạm phát.

Theo đó, điểm sáng lợi nhuận tập trung ở một số ngành như vận tải, bất động sản khu công nghiệp, bán lẻ và dầu khí. Ở chiều ngược lại, hàng không, xuất khẩu và bất động sản dân cư vẫn chịu sức ép từ chi phí đầu vào, lãi suất và sức cầu. Dưới đây là dự báo lợi nhuận của 68 doanh nghiệp từ MBS Research.

Lợi nhuận nhóm ngân hàng có thể tăng trưởng 16% nhưng không “dễ thở”

Với nhóm ngân hàng, lợi nhuận sau thuế quý 2 của các nhà băng trong phạm vi theo dõi được dự báo tăng khoảng 16% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng của nhóm này ước đạt khoảng 9% so với đầu năm vào cuối quý 2, tiếp tục được dẫn dắt bởi phân khúc khách hàng doanh nghiệp.

Trong đó, VPB và HDB được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt trội so với mặt bằng chung, nhờ nhóm ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc được cấp hạn mức tín dụng cao hơn và không bị hạn chế tăng tín dụng theo từng quý.

Dù vậy, bức tranh ngân hàng không hoàn toàn dễ thở. Mặt bằng lãi suất huy động trong quý 2 đã hạ nhiệt so với cuối quý I, nhưng vẫn ở mức cao hơn so với cùng kỳ. Do đó, NIM toàn ngành được dự báo tiếp tục thu hẹp.

Thu nhập lãi thuần trong quý 2 của nhóm ngân hàng được theo dõi dự kiến tăng 15,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 11,3% của thu nhập ngoài lãi. Áp lực nợ xấu vẫn hiện hữu, trong khi xu hướng cải thiện chưa thực sự rõ nét. Chi phí trích lập của các ngân hàng trong phạm vi theo dõi được dự báo tăng khoảng 19%.

Điều này cho thấy ngân hàng vẫn là nhóm quan trọng giúp nâng đỡ lợi nhuận thị trường, nhưng chất lượng tăng trưởng còn chịu thử thách bởi chi phí vốn, NIM và dự phòng rủi ro.

Nhiều nhóm ngành được dự báo tăng trưởng lợi nhuận cao

Theo dự báo của MBS, các nhóm ngành có thể tăng trưởng cao trong quý 2 có thể kể đến như vận tải được dự báo lợi nhuận tăng 65% so với cùng kỳ, bất động sản khu công nghiệp tăng 58%, bán lẻ tăng 34% và dầu khí tăng 28%.

Với nhóm vận tải , mức tăng trưởng lợi nhuận không phản ánh sự khởi sắc đồng đều của toàn ngành. GMD và PHP được đánh giá hưởng lợi rõ hơn nhờ sản lượng qua cảng, hiệu suất khai thác và đóng góp từ các cảng nước sâu. Riêng GMD còn có yếu tố lợi nhuận bất thường từ thương vụ hoán đổi cổ phần với CJ Logistics.

Ngược lại, các doanh nghiệp như HAH và VTP chịu áp lực lớn hơn từ chi phí nhiên liệu. Điều này cho thấy cùng một nhóm vận tải, động lực lợi nhuận giữa cảng biển, vận tải biển và chuyển phát có sự khác biệt đáng kể.

Với bất động sản khu công nghiệp , dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn tích cực bất chấp bất ổn địa chính trị và căng thẳng thương mại. Trong 5 tháng đầu năm, vốn FDI giải ngân đạt 8,1 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ; vốn FDI đăng ký mới đạt 9,6 tỷ USD, tăng 131%.

Định hướng chuyển đổi từ khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái, xanh, thông minh và công nghệ cao được xem là câu chuyện dài hạn của ngành. Báo cáo đánh giá cao các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn chưa khai thác và có khả năng chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp thế hệ mới như BCM, KBC và IDC.

Dù vậy, tăng trưởng lợi nhuận quý 2 của nhóm này có đóng góp đáng kể từ tiền đền bù đất của PHR và GVR, thay vì chỉ đến từ hoạt động cho thuê khu công nghiệp thuần túy. Đặc biệt với PHR, doanh nghiệp này được dự báo tăng trưởng lợi nhuận lên đến gần 1.400% so với cùng kỳ. Đây là điểm cần lưu ý khi nhìn vào mức tăng cao của toàn ngành.

Với ngành bán lẻ , cũng là điểm sáng tương đối trong mùa báo cáo quý 2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng 11,2% so với cùng kỳ, nhưng nếu loại trừ yếu tố giá chỉ tăng 6,1%. Điều này cho thấy cầu tiêu dùng nội địa chưa thật sự phục hồi mạnh trong bối cảnh lạm phát cao và thu nhập cải thiện chậm.

Điểm tích cực của ngành nằm nhiều hơn ở các chuỗi bán lẻ hiện đại, mô hình bán lẻ hàng thiết yếu, điện máy, gia dụng và laptop. Các doanh nghiệp như MWG, FRT, DGW và PNJ được dự báo duy trì tăng trưởng nhờ mở rộng chuỗi, phục hồi nhu cầu điện máy - công nghệ, cũng như khả năng điều chỉnh sản phẩm và giá bán.

Với nhóm dầu khí , được hỗ trợ bởi giá dầu Brent duy trì ở mức cao trong quý, bình quân khoảng 97 USD/thùng. Các dự án dầu khí trọng điểm trong nước được đẩy nhanh triển khai cũng tạo động lực cho nhóm thượng nguồn như PVS và PVD. Ở hạ nguồn, BSR được kỳ vọng phục hồi nhờ crack spread cải thiện và không còn chịu áp lực lớn từ đánh giá lại hàng tồn kho như cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi trong ngành dầu khí cũng phân hóa. GAS có thể ghi nhận lợi nhuận giảm do nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước, khi doanh nghiệp ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng lớn.

Ở chiều ngược lại, các nhóm ngành như hàng không, xuất khẩu, xây dựng lại chịu nhiều sức ép trong quý 2. Lợi nhuận các nhóm ngành này được dự báo sẽ giảm ở mức 2 con số, thậm chí có lĩnh vực ghi nhận mức giảm lên đến trên 60%.