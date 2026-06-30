Gần 2,1 triệu người tham dự hội nghị về lĩnh vực sẽ đóng góp 30% GDP cho VN, tin vui cho nhiều nhà đầu tư

Sáng nay (30/6), Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hội nghị này kết nối gần 35.000 điểm cầu trên toàn quốc, với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự. Cùng với đó, hội nghị được truyền hình, phát thanh trực tiếp và phát sóng trên các nền tảng số và 34/34 tỉnh, thành phố tiếp sóng phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi.

Theo Nghị quyết 10, Bộ Chính trị đặt mục tiêu khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp 30% GDP của đất nước, từ đó góp phần đưa Việt Nam thành nước phát triển, thu nhập cao năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn các nhà đầu tư nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Nghị quyết 10 mới được ban hành hơn 3 tuần, nhưng qua tiếp xúc đã nhận thấy nhiều nội dung đáp ứng đúng những kiến nghị và mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp FDI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phối hợp triển khai nhanh các giải pháp để hiện thực hóa các chủ trương của nghị quyết, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để doanh nghiệp yên tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà có chiến lược lựa chọn, sàng lọc và đồng hành cùng nhà đầu tư để tạo ra các giá trị mới. Thu hút đầu tư nước ngoài không nhằm thay thế nội lực mà để làm mạnh hơn nội lực, nâng cao tự chủ của nền kinh tế.

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư quốc tế

Đáng chú ý, tại Hội nghị, có nhiều đại diện quỹ đầu tư quốc tế đã đưa ra các khuyến nghị để nâng cao hiệu quả thu hút dòng vốn ngoại vào Việt Nam. Trong số đó, có VinaCapital, quỹ hiện đang quản lý gần 4 tỷ USD.

Ông Micheal Kokalari, Chuyên gia kinh tế, Quỹ đầu tư VinaCapital, trình bày tham luận tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Trong tham luận "Giải pháp thu hút các quỹ đầu tư để khuyến khích dòng vốn nước ngoài dài hạn, ổn định", ông Michael Kokalari, chuyên gia kinh tế của Quỹ đầu tư VinaCapital, khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư quốc tế nhờ nền tảng tăng trưởng tích cực.

Theo ông Michael Kokalari, việc tăng cường liên kết giữa khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước sẽ giúp nền kinh tế tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn hơn trong thời gian tới.

Chuyên gia kinh tế của VinaCapital cho rằng, phát triển hạ tầng quy mô lớn cần tiếp tục được ưu tiên, vì đây là điều kiện quan trọng để duy trì tăng trưởng dài hạn. Đồng thời, các dự án hạ tầng hiện nay đòi hỏi nguồn vốn rất lớn và các quỹ đầu tư quốc tế có thể trở thành nguồn lực quan trọng để đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình huy động vốn dài hạn.

Từ kinh nghiệm tiếp xúc với các trung tâm tài chính lớn trên thế giới như London, New York hay Singapore, chuyên gia Michael Kokalari cho biết, mức độ quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế đối với Việt Nam đang ngày càng tăng.

Nhân dịp này, VinaCapital đề xuất 4 khuyến nghị.

Thứ nhất, Việt Nam cần ưu tiên hoàn thành mục tiêu được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi, sau khi đã được FTSE Russell nâng hạng trong thời gian qua. Theo đại diện VinaCapital, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng giúp thu hút dòng vốn đầu tư thụ động và chủ động quy mô lớn từ các quỹ quốc tế.

Thứ hai, Việt Nam cần sớm đạt được xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu tư (Investment Grade) từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như S&P, Moody's hoặc Fitch. Đồng thời, đẩy nhanh việc đưa Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam đi vào hoạt động, qua đó tạo thêm một kênh quan trọng để thu hút dòng vốn quốc tế.

Thứ ba, Việt Nam cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và các hình thức huy động vốn khác. Theo VinaCapital, điều này sẽ giúp mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường vốn, từ đó thu hút thêm nhiều nhà đầu tư quốc tế.

Thứ tư, để đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nâng hạng của MSCI, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện một số nội dung quan trọng. Trước hết, Việt Nam cần sớm triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Ngoài ra, cần cho phép triển khai các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với hoạt động đầu tư gián tiếp, tiếp tục xem xét nới lỏng các giới hạn về sở hữu nước ngoài ở những lĩnh vực phù hợp, cũng như nâng cao hơn nữa các tiêu chuẩn về minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP

Chuyên gia Micheal Kokalari khẳng định rằng, hiện nay có rất nhiều quỹ đầu tư quốc tế với quy mô lên tới hàng trăm tỷ USD đang theo dõi rất sát thị trường Việt Nam. VinaCapital tin rằng, khi những điều kiện nêu trên được hoàn thiện và Việt Nam chính thức được MSCI nâng hạng, sẽ có một lượng vốn rất lớn được giải ngân vào thị trường Việt Nam.