Nhiều công ty chứng khoán đồng loạt nâng kỳ vọng lợi nhuận Masan năm 2026

Đằng sau những con số này là sự cộng hưởng ngày càng rõ nét của Hệ điều hành Tiêu dùng với WinCommerce và Masan Consumer, cùng sự bứt phá của Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) trong chu kỳ tăng của vật liệu chiến lược toàn cầu.

Các công ty chứng khoán kỳ vọng Masan tiếp tục tăng trưởng mạnh trong quý II

Sau quý I ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, nhiều công ty chứng khoán tiếp tục nâng dự báo đối với Masan khi cho rằng các động lực tăng trưởng của tập đoàn đang đồng thời phát huy hiệu quả.

Theo công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), doanh thu hợp nhất quý II/2026 của Masan được dự báo đạt khoảng 28.914 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.627 tỷ đồng, tăng 62%. Cho cả năm 2026, VCBS kỳ vọng doanh thu đạt 115.656 tỷ đồng, tăng 42%, và lợi nhuận sau thuế đạt 10.508 tỷ đồng, tăng 55%.

Đây là một trong những mức tăng trưởng nổi bật trong nhóm doanh nghiệp tiêu dùng được theo dõi. Đồng thời, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC) cũng nâng mạnh dự báo lợi nhuận giai đoạn 2026-2027 sau kết quả quý I tích cực, với kỳ vọng lợi nhuận năm 2026 gần gấp đôi năm trước nhờ sự cải thiện trên nhiều mảng kinh doanh.

Điểm đáng chú ý là các dự báo không còn dựa trên một động lực riêng lẻ mà phản ánh kỳ vọng vào sự tăng trưởng đồng thời của hệ sinh thái tiêu dùng và mảng vật liệu công nghệ cao.

Hệ điều hành Tiêu dùng và MSR tiếp tục củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn

Động lực tăng trưởng của Masan tiếp tục đến từ Hệ điều hành Tiêu dùng (Consumer Operating System), nơi WinCommerce mở rộng quy mô bán lẻ trong khi Masan Consumer gia tăng hiệu quả phân phối và cao cấp hóa danh mục sản phẩm. Hai nền tảng này được kết nối thông qua dữ liệu, logistics và công nghệ nhằm gia tăng doanh thu cũng như lợi nhuận trên mỗi điểm bán.

Trong 5 tháng đầu năm, WinCommerce ghi nhận doanh thu 18.911 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch tăng trưởng cả năm. Doanh thu cửa hàng hiện hữu (LFL) tiếp tục tăng hai chữ số, hệ thống mở mới ròng 464 cửa hàng và hơn 98% cửa hàng mở mới đạt EBITDA cấp cửa hàng dương, cho thấy chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện.

Ở mảng hàng tiêu dùng, Masan Consumer (HOSE: MCH) đạt doanh thu lũy kế 12.732 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm, tăng 12,9%, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng 11-15% của cả năm. Chương trình Retail Supreme tiếp tục phát huy hiệu quả khi dự kiến đóng góp 30-40% tăng trưởng doanh thu năm 2026, đồng thời mở rộng độ phủ lên khoảng 490.000 điểm bán và nâng số sản phẩm (SKU) trên mỗi đơn hàng thêm 47%, giúp gia tăng hiệu quả phân phối, mở rộng độ phủ và nâng giá trị trên mỗi đơn hàng.

Bên cạnh hệ sinh thái tiêu dùng, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) tiếp tục nổi lên như một tài sản chiến lược đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng lợi nhuận của Masan khi hưởng lợi từ chu kỳ tăng của giá vonfram và nhu cầu ngày càng lớn đối với các vật liệu công nghệ cao. Theo HSC, MSR sẽ là động lực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận của Masan trong giai đoạn 2026-2027, trong khi VCBS cũng kỳ vọng mặt bằng giá APT duy trì ở mức cao sẽ tiếp tục hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Sự cộng hưởng giữa Hệ điều hành Tiêu dùng và nền tảng vật liệu công nghệ cao giúp Masan từng bước xây dựng mô hình tăng trưởng cân bằng hơn, với nhiều động lực lợi nhuận bổ trợ lẫn nhau.

Nhiều công ty chứng khoán tiếp tục duy trì đánh giá tích cực đối với MSN

Triển vọng tăng trưởng đồng bộ cũng được phản ánh trong các báo cáo phân tích mới nhất.

VCBS tiếp tục duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MSN với giá mục tiêu 114.320 đồng/cổ phiếu. Theo VCBS, lợi thế cạnh tranh dài hạn của Masan đến từ hệ sinh thái tiêu dùng tích hợp, khả năng kết nối dữ liệu với hạ tầng bán lẻ quy mô lớn cùng sự cải thiện đồng thời của các mảng kinh doanh.

Trong khi đó, HSC nâng giá mục tiêu lên 114.200 đồng/cổ phiếu, tiếp tục duy trì khuyến nghị MUA và tăng đáng kể dự báo lợi nhuận giai đoạn 2026-2027. HSC cho rằng triển vọng của Masan đang được hỗ trợ bởi nhiều động lực tăng trưởng, từ sự phục hồi của Masan Consumer, tăng tốc lợi nhuận của WinCommerce đến sự bứt phá của MSR trong chu kỳ vật liệu chiến lược.

Việc nhiều tổ chức phân tích cùng duy trì quan điểm tích cực cho thấy kỳ vọng của thị trường không chỉ đến từ kết quả kinh doanh của một quý, mà còn phản ánh niềm tin vào mô hình tăng trưởng dài hạn của Masan. Khi Hệ điều hành Tiêu dùng tiếp tục chuyển hóa quy mô thành lợi nhuận và MSR nổi lên như một tài sản chiến lược hưởng lợi từ xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Masan đang sở hữu nhiều động lực để tạo ra tăng trưởng bền vững trong các năm tới.