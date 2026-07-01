"Đón sóng" kết quả kinh doanh quý 2, CTCK gọi tên 10 doanh nghiệp dự báo tăng trưởng tích cực

Sau giai đoạn biến động mạnh, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ có thêm động lực từ mùa báo cáo tài chính quý 2 và những tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Chứng khoán MB (MBS) cho rằng dòng tiền vẫn đang ở mức thấp, khiến VN-Index cần thêm thời gian tích lũy để hấp thụ các yếu tố hỗ trợ mới.

Theo đánh giá của MBS, kịch bản cơ sở trong thời gian tới là VN-Index tiếp tục vận động trong trạng thái đi ngang trên nền thanh khoản thấp. Dù chỉ số hiện quanh vùng 1.872 điểm, một số nhóm cổ phiếu đã giảm xuống dưới vùng đáy năm 2026 và cần thời gian tích lũy trở lại. Do vậy, vùng hỗ trợ đáng chú ý của VN-Index được MBS xác định quanh 1.800 điểm.

Về triển vọng kinh tế, MBS đánh giá các chính sách điều hành gần đây đang hướng tới việc khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng giai đoạn 2026-2030. Trong đó, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026 đi kèm với yêu cầu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Một số động lực đáng chú ý gồm việc mở rộng dư địa tín dụng cho các dự án hạ tầng chiến lược, tăng khả năng huy động vốn trung dài hạn của hệ thống ngân hàng, mở rộng không gian tài khóa thông qua nâng trần nợ công và tăng bội chi ngân sách. Bên cạnh đó, việc tháo gỡ hơn 1.100 dự án và cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh được kỳ vọng hỗ trợ dòng vốn quay trở lại nền kinh tế.

Danh mục cổ phiếu tiềm năng tháng 7﻿

Trong bối cảnh thị trường vẫn cần thêm thời gian đánh giá hiệu quả thực tế của các chính sách hỗ trợ tăng trưởng, công ty chứng khoán này cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng lợi nhuận rõ ràng. Danh mục cổ phiếu tiêu biểu cho tháng 7 được MBS lựa chọn gồm: CTG, VPB, TCB, STB, FPT, MWG, POW, PHR, GMD và PHP.

Ở nhóm ngân hàng, MBS đánh giá cao Vietinbank (CTG) nhờ triển vọng tăng trưởng lợi nhuận và định giá còn hấp dẫn. Lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 của ngân hàng này được dự báo đạt 13.800 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng có thể đạt 24.900 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 58% kế hoạch năm. Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, CTG có khả năng ghi nhận thêm lợi nhuận từ việc thanh lý VietinBank Tower. MBS cho rằng định giá của CTG vẫn thấp hơn nhóm ngân hàng tương đồng trong khi chất lượng tài sản và hiệu quả sinh lời được cải thiện.

Với VPBank (VPB) , động lực tăng trưởng đến từ tín dụng cao và sự phục hồi của các mảng dịch vụ. Lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 được kỳ vọng đạt 9.374 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ nhờ thu nhập lãi thuần tăng mạnh. Tăng trưởng tín dụng có thể đạt khoảng 25% từ đầu năm, chủ yếu nhờ nhóm khách hàng doanh nghiệp và SME. Dù NIM chịu áp lực do nhu cầu huy động vốn tăng, MBS đánh giá triển vọng lợi nhuận cả năm vẫn tích cực nhờ tín dụng, dịch vụ và thu hồi nợ ngoại bảng.

Techcombank (TCB) cũng nằm trong nhóm ngân hàng được đánh giá tích cực khi lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 dự kiến đạt 9.334 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Ngân hàng được kỳ vọng hưởng lợi từ việc tham gia các dự án hạ tầng trọng điểm, qua đó mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng. Chất lượng tài sản dự kiến duy trì ổn định với tỷ lệ nợ xấu quanh 1,1%.

Trong khi đó, Sacombank (STB) được xem là câu chuyện đầu tư dài hạn hơn khi lợi nhuận ngắn hạn chịu áp lực bởi chi phí vốn tăng và trích lập dự phòng cao. Nhóm phân tích MBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 của STB giảm mạnh so với cùng kỳ. Tuy nhiên, triển vọng sau năm 2027 được kỳ vọng cải thiện khi ngân hàng xử lý các khoản nợ tồn đọng liên quan đến nhóm cổ đông cũ, qua đó có thể tạo ra khoản hoàn nhập dự phòng đáng kể.

Ở nhóm phi ngân hàng, FPT được MBS đánh giá hấp dẫn nhờ mức định giá đã chiết khấu đáng kể. Cổ phiếu hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng 2026-2027 khoảng 11 lần, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn duy trì kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận kép khoảng 17% trong giai đoạn 2026-2027, cùng triển vọng tích cực từ mảng công nghệ và AI Factory.

Thế giới di động (MWG) được kỳ vọng phục hồi mạnh nhờ thị phần của Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh cải thiện, đặc biệt ở nhóm hàng gia dụng, điện lạnh và laptop. Bên cạnh đó, chuỗi Bách Hóa Xanh tiếp tục mở rộng tại miền Bắc và gia tăng độ phủ tại miền Nam. MBS dự báo lợi nhuận ròng quý 2/2026 của MWG tăng 34% so với cùng kỳ và cả năm đạt khoảng 9.490 tỷ đồng.

Đối với POW , lợi nhuận quý 2 được dự báo tăng mạnh nhờ đóng góp từ các nhà máy mới, đặc biệt là NT3&4. Doanh thu dự kiến tăng đáng kể nhờ sản lượng điện cải thiện, trong khi khả năng ghi nhận khoản chênh lệch tỷ giá của Vũng Áng 1 có thể trở thành động lực hỗ trợ lợi nhuận.

Nhóm cảng biển tiếp tục được MBS đánh giá tích cực với GMD và PHP . GMD được kỳ vọng tăng trưởng mạnh nhờ sản lượng qua Gemalink tăng khoảng 37% so với cùng kỳ, điều chỉnh giá dịch vụ cảng và khoản thu nhập khác từ thương vụ hoán đổi cổ phần với CJ Logistics.

Trong khi đó, PHP được hưởng lợi từ việc khai thác bến 3,4 Lạch Huyện. Sau 5 tháng đầu năm 2026, hiệu suất khai thác của khu vực này đã tăng lên khoảng 17,2% và được kỳ vọng tiếp tục cải thiện trong giai đoạn 2026-2027, trở thành động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận.

Với PHR , câu chuyện chính đến từ giá cao su tăng mạnh và nguồn thu từ đền bù đất. Giá cao su tự nhiên tại các thị trường lớn đã tăng hơn 25% từ đầu năm và được kỳ vọng duy trì ở mức cao nhờ thiếu hụt nguồn cung. MBS dự báo giá bán cao su bình quân của PHR năm 2026 có thể đạt 57 triệu đồng/tấn, đồng thời doanh nghiệp có thể nhận khoảng 3.600 tỷ đồng tiền đền bù đất trong giai đoạn 2026-2027, tạo nguồn lực cho tăng trưởng dài hạn.