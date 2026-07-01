PVChem dự kiến chào bán gần 79 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem, MCK: PVC, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, PVChem dự kiến chào bán thêm 78,8 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tương đương 97,050953% tổng số cổ phiếu cổ phiếu đang lưu hành.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, PVChem dự kiến thu về 788 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

Nguồn: PVC

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2026 - 2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của PVChem sẽ tăng từ gần 822 tỷ đồng lên mức gần 1.600 tỷ đồng.

Được biết, phương án phát hành cổ phiếu nêu trên đã được các cổ đông của PVChem thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Ngoài ra, đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu dự kiến đạt 4.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 32,2 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2026, PVChem mang về tổng doanh thu 1.215,7 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 7,9 tỷ đồng, tăng 5,3%.

Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 26,1% kế hoạch tổng doanh thu và 24,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PVChem giảm 10% so với đầu năm, xuống còn hơn 2.544,4 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 1.481,7 tỷ đồng, chiếm 58,2% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 479,5 tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.469,2 tỷ đồng, giảm 16,3% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 671 tỷ đồng, chiếm 45,7% tổng nợ; khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 476 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng nợ.